Başkan Demirtaş ‘Sosyal Denge Sözleşmesi'ni imzaladı

Belediye başkanlık makamında yapılan görüşmeye İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Türk Yerel Hizmet-Sen Samsun Şube Başkanı Tuncay Erden ile belediyenin ilgili müdürler ve sendika yönetimi katıldı.

Görüşmeler sonrasında açıklama yapan Başkan Demirtaş, "Personele bütçemiz oranında katkıda bulunmak çalışma şevkini performansını arttırmak, vatandaşımıza daha iyi hizmet vermelerini sağlamak adına anlaşmanın belediyemize ve çalışan memurumuza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Türk Yerel-Sen Hizmet Sendika Başkanı Erden ise, "Öncelikle Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş'a tüm memur personel adına teşekkür ediyorum. Çalışana vermiş olduğu değerden ötürü sözleşmenin her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.