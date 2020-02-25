Başkan Demirtaş: “Temiz bir İlkadım için el birliğiyle çalışacağız”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren temizlik personeliyle bir toplantı yaptı. Derebahçe Temizlik İşleri Şantiyesinde belediye başkan yardımcıları ve birim amirlerinin de bulunduğu toplantıda temizlik personeline seslenen Başkan Demirtaş, el birliğiyle daha çok çalışmaları gerektiğini belirtti. Daha temiz ve daha yaşanılabilir bir İlkadım için temizlik personeline büyük iş düştüğünün önemine vurgu yapan Başkan Demirtaş, personele hem görev alanları hem de diğer birimlerin görev alanlarıyla ilgili yaşanan olumsuzlukları kendilerine bildirmelerini istedi. Personelin talep ve sorunlarını da dinleyen Başkan Demirtaş, iletilen sorunların çözümü için çalışma yapacaklarını kaydetti.

“Bir ekip ruhuyla hareket edelim”

İlçe halkının her şeyin en iyisine layık olduğunu ve temizlik konusunda titiz olduklarının altını çizen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İlkadımımızı hep birlikte temiz tutalım. Sahada olalım. Vatandaşlarımızı dinleyelim. Sizin yaptığınız işin farkındayız. Sizler sadece görev alanınızla ilgili inisiyatif almayın. Diğer birimlerle koordineli çalışalım. Eksikliğini gördüğünüz herhangi bir durumu hemen ilgililere iletin. Bir ekip ruhuyla hareket edelim. Sadece işimiz temizlik deyip geçmeyelim. Öyle bir düşünceye de kapılmayalım. Birlikte ekip ruhuyla davrandığımızda başaramayacağız hiçbir şey yoktur. Bu konuda halkımızın da çevre temizliği konusunda belediyemize, temizlikle sorunlu personellere gerekli hassasiyeti göstererek yardımcı olmalarını istiyorum. İlçemizin temizliği için özverili çalışan tüm mesai arkadaşlarımıza verdiği emekten dolayı teşekkür ederim” dedi.