Başkan Demirtaş: “Temizlik bizim hassas olduğumuz bir konu”

Belediye ekipleri, su tasarruflu “Mobil Jet Yıkama Aracı” ile temizlik ihtiyacı olan alanlara anında müdahale ediyor.

İlkadım Belediyesi, "Mobil Jet Yıkama Aracı" ile kaldırımlara konan zamansız çöp poşetlerinden sızan, koku ve sineklerin oluşturacağı rahatsız edici ortamları temizliyor. Temizlik tankerlerine nazaran su tasarrufu sağlayan yüksek basınçlı Mobil Jet Yıkama Aracı kirli, yağlı, boyalı alanlarda hem sıcak hem de soğuk su püskürtme özelliğine sahip. Normalleşme süreci ile birlikte kent merkezinde günlük özellikle halkın ortak kullanım alanlarında 500 barlık motor gücüne sahip Mobil Jet Yıkama Aracı ile yıkanıyor.

1 ton su kapasitesiyle hiç durmadan 1 saat çalışabilen yıkama jeti ile Samsun'un kalbi İlkadım'da vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çaba gösterdiklerini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Salgın süreci ile birlikte temizlik konusu daha bir önem kazandı. Başından bu yana söylüyoruz; temizlik bizim çok hassas olduğumuz bir konu. Biz, ‘İlkadım'ı seviyoruz' diyerek yola çıktık. Aynı zamanda İlkadım'ı kendi evimiz gibi görüyoruz. İnsanlar nasıl kendi evinin temizliği ile övünürse, biz de ilçemizin temizliği ile övünmek istiyoruz. İlk göreve geldiğim zamanlar temizlikle ilgili şikayetler alıyorduk. Şimdi, temizlik ve çöp toplama ile ilgili şikayetlerin ciddi oranda azaldığını memnuniyetle görüyoruz. Mobil Jet Yıkama Aracımız ile hem su tasarrufu sağlıyoruz hem de yenilikleri İlkadımlıları buluşturuyoruz" diye konuştu.