Başkan Demirtaş: “Tüm ekiplerimizle halkımız için sahadayız”

İlkadım Belediyesi sokağa çıkma kısıtlaması süresince mağduriyet yaşanmaması için sahada görevli olan birimlerle yasağın olumsuz etkilerini hissettirmedi. Korona virüsü salgını nedeniyle ilk günden ilçe genelinde aldığı tedbirlerle hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla yoğun öz veri gösteren İlkadım Belediyesi ekipleri can dostlar olan sokak hayvanlarına mama kaplarına yiyecek, boş olan cadde ve sokaklarda ise temizlik hizmetlerini sürdürdü. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için her türlü ihtiyacını tedarik ederek evlerine kadar ulaştıran vefa destek ekibi mağduriyetleri de en aza indirdi. Destek hattına gelen çağrıları anında değerlendiren Vefa Destek ekibi gece gündüz demeden tüm talepleri karşılamak için yoğun mesai harcıyor.

Vatandaşların evlerinde huzurlu bir hafta sonu geçirebilmeleri adına sahada özveriyle çalışan İlkadım Belediyesi personeli başta olmak üzere tüm kamu çalışanlarına teşekkür eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ”Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması için mücadele veriyoruz. Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz sokağa çıkma yasağı boyunca, sokak hayvanları için mama ve su ihtiyaçlarını karşılamak için sahada olacak. Ayrıca güvercinlerin bulunduğu meydanlarda da yemleme yapılacak. Salgın başlangıcından bu yana üstün performans sergileyerek hem çöp toplama ve temizlik hem de dezenfektasyon çalışmalarını yürüten Temizlik İşleri ekiplerimiz de üç vardiya halinde sahada olacak. Çöp ve moloz toplama işlemleri devam ederken, sokaklarda ve alanlarda yıkama ve dezenfektasyon çalışmaları da hız kesmeyecek” diye konuştu.

“Yaşlılarımıza vefa borcumuzu ödüyoruz”

Demirtaş, “Gündelik hayatta da tam gaz çalışmalarına devam eden vefa destek ekibimiz ise, sokağa çıkma yasağının ardından günlük 12 ekip olarak çalışıyor. Mesaiye sabah 8'de başlayan ekip, gece 12'de görevlerini diğer ekip arkadaşlarına devrediyor. Süreç boyunca hizmete devam edecek olan vefa destek ekibine halkımız 444 55 01 ve 0505 178 55 01 numaralı telefonlardan onlara ulaşılabilecek. Bu süreçte sosyal belediyecilik anlayışımızı kriz belediyeciliği ile birleştirerek halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Daha güzel ve daha sağlıklı günlere ulaşmak için siz evde kalın, biz sizin için çalışmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.