Başkan Demirtaş: “Türkiye'ye örnek bir ilçe olmaya devam edeceğiz”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Yeni dönemde hayata geçireceğimiz projelerle Türkiye'ye örnek bir ilçe olmaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ı makamında ziyaret ederek 'hayırlı olsun' dileklerini iletti. Gazi Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete Başkan Apaydın ve yönetim üyelerini, Başkan Demirtaş kapıda karşılayarak misafir etti. Sohbet ortamında gerçekleşen nezaket ziyaretinde TŞOF Başkanı Apaydın, Başkan Demirtaş'a başarılar diledi.

“İnsan odaklı sosyal belediyecilikte büyük mesafeler kat ettik”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Demirtaş ise, “İlçemizde maddi olanaklarımızın el verdiği kadarı ile İlkadım'ı en güzel yerlere taşımak için esnafımızla ve halkımızla çalışmalarımızı birlikte sürdürüyoruz. Daha önceki dönemde de iz bırakan projelerimizle, yaptığımız çalışmalarla insan odaklı sosyal belediyecilikte büyük mesafeler kat ettik. Yeni dönemde hayata geçireceğimiz projelerle Türkiye'ye örnek bir ilçe olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda TŞOF Başkanı Apaydın, Başkan Demirtaş'a kabartmalı yaldız işlemeli Türk bayrağı plaketi hediye etti.