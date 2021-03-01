Başkan Demirtaş: “Vergi yapılandırmasından umduğumuzu bulamadık”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, 70 milyon TL vergi alacaklarından 3'te 1'inin yapılandırıldığını, umduklarını bulamadıklarını söyledi.

İlkadım Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı belediye binasındaki toplantı salonunda yapıldı. Başkan Necattin Demirtaş'ın başkanlık yaptığı toplantıda 8 gündem maddesi daha kapsamlı görüşülmek üzere ortak komisyonlara havale edildi.

Vergi affından yararlanma oranına değinen Başkan Necattin Demirtaş, “Vatandaşlardan 70 milyon TL vergi alacağımız vardı. Maalesef vergi affından beklediğimiz geliri alamadık. 7256 sayılı Yasa ile çok büyük bir avantaj elde edilmişti ama kayıtlara baktığımızda bize vergi borcu olan vatandaşlarımızın 3'te 1'nin yapılandırmadan yararlandığını gördük. Bu da bizi üzdü. Gönül arzu ederdi ki; belediyeye borcu olan tüm vatandaşlarımızın bu yasadan yararlanarak, borçlarının faizlerini sildirmeleriydi. Bu istediğimiz şekilde gelişmedi. Bundan sonraki süreçte borcu olan vatandaşları tekrar yakın takibe almak zorunda kalacağız. Böyle zorda kalmak istemezdik ama şartlar bunu gösteriyor. Borçların tamamı ödenseydi mali yapımızda çok güzel bir düzelme olacaktı. 70 milyon TL alacağımızın 3'te 1'i yapılandırıldı. Belki bir kısmı da yapılandırmayı bozabilir. Şu anda bunu bilemiyoruz. Alacaklarımızın tamamını alsaydık, bu sene ve 2022'de daha fazla ve daha kaliteli hizmet yapma şansımız olacaktı. Yine yapacağız ama kendi kaynaklarımızla yapmak vardı şimdi borçlanma suretiyle yapmaya çalışacağız. Borcu borç ile ödeyerek devirdaim ettirmeye çalışacağız” dedi.

“120 milyon TL borç ödedik”

Göreve geldikleri süre boyunca 120 milyon TL geçmişten kalan borç ödediklerini dile getiren Necattin Demirtaş, “Önümüzdeki 3 yıl daha kaliteli hizmet etme yılı olacak. Her sahada vatandaşımız için daha gayretli çalışacağız. Geçmişten gelen büyük bir borç stokumuz vardı. Bunu büyük oranda erittik. Bütün bu olumsuzluklara rağmen şu ana kadar 120 milyon TL civarında borç ödedik. Borcumuz bitmedi. Vergi ve sigorta borçları yapılandırıldı. Banka kredilerinin ödemeleri devam ediyor. Çek ödemelerin tamamı ödendi. Bunları yaparak borç stokumuzu 120 milyon TL aşağıya çektik. Belediyemizin toplam bütçesinin 260 milyon TL olduğunu var sayarsak, neredeyse bütçemizin yarısı kadar borç ödemişiz. Önümüzde iyi günler bizi bekliyor diye bekliyoruz” diye konuştu.

“Eski hizmet binalarını satabilseydik ekonomik olarak rahatlardık”

Eski hizmet binalarını satamadıklarını da ifade eden Demirtaş, şunları söyledi:

“Şu anda yeni yapılan binamızda hizmet veriyoruz. 2 tane eski hizmet binamız var. 1 tane de yarım inşaat (Unkapanı Kültür Merkezi) halinde olan binamız var. Arzumuz, Gazi ve İlkadım hizmet binalarının satışını yapmaktı. İlkadım binamızı 5 yıllığına Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis ettik. Orada otopark yapmak istiyorlar. Şu anda orası tahsisli olduğu için satış yapamıyoruz. Gazi binasını satışa çıkardık ama talip olmadı. Değerinde bir alıcı bulamadık. Piyasa şu anda pandemi dolayısıyla durgun. Bu durgunluk dolayısıyla millet cesaret edip, mal alışverişine giremiyor. Bu da bizi olumsuz etkiledi. O binaları da satsak, elimiz daha da güçlü olacaktı.”