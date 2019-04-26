Başkan Demirtaş'tan önemli açıklamalar

İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulunan Başkan Necattin Demirtaş, göreve geldikten sonra ilk iş olarak mali yapıyı düzeltmeye çalışacaklarının altını çizdi. Demirtaş, “İlk işimiz mali yapıyı düzeltmeye çalışmak olacak. Bu yıla ait ödememiz gereken yüklü miktarda bir borç var. Bunların ödenmesi noktasında biraz sıkıntılarımız var. Toplamda 264 milyon TL civarında bir borç stoku var. ‘Borç yiğidin kamçısıdır' derler. Biz borçtan korkmuyoruz da bir ödeme zorluğunu içerisinde olacağımızı düşünüyorum. Şu anda İller Bankası'ndan gelen paylar, devlet borçları kesintisinden sonra memur maaşlarının ödenmesine ancak yetiyor. Dolayısıyla İller Bankası'ndan gelen paradan, devlet kesintisinden sonra memur maaşlarının da ödenmesiyle pek bir hareket kabiliyetimiz kalmıyor” dedi.

120 milyon lira civarında 'kamu alacağı' dedikleri borçlarının olduğunu belirten Demirtaş, “Kamu borçları İller Bankası'ndan aldığımız paydan otomatik olarak kesiliyor. Geriye kalan kısım 3. şahıslara olan borçlar ve özel banka borçları olarak oldukça yüksek. Ortalama aylık 10 milyonun üzerinde bir ödemeyle karşı karşıyayız gibi gözüküyor. Bunu çevirmemiz hayli zor. Burada ne yapacağız? 1-2 gayrimenkul satmaya çalışacağız. Vatandaş üzerindeki alacaklar için de duyuru yapıp, bunların dönem dönem tahsil edilmesini sağlayacağız. Bunlar yol haritamızı biraz rahatlatacaktır. 1-2 sene bu sıkıntıyı çekeceğiz gibi gözüküyor” diye konuştu.

“Eski belediye hizmet binaları satışa çıkacak”

Ekonomik dar boğazdan gayrimenkul satışı ile çıkmaya çalışacaklarını belirten Necattin Demirtaş, “Yeni belediye binasına bayramdan sonra taşınmayı düşünüyoruz. Şu an kullandığımız 2 belediye hizmet binasını satmayı düşünüyoruz. Zaten elimizde bir kaynak yok. Dolayısıyla yeni binamıza taşındıktan sonra buralar boşa çıkmışken, bu binaların değerlendirilmesini düşünüyoruz. Bu da bizim yükümüzü hafifletecektir. Piyasaya olan borçları bu 2 binadan birini satsak bile biraz nefes alırız diye düşünüyorum. Henüz karar aşamasındayız. Meclisten geçecek mi bu süreç de önemli. Vatandaşlardan alabildiğimizi alacağız, gayrimenkullerden de satabileceğimizi satacağız. İkisini de yapamazsak, millete ‘durum bu' diyeceğiz” şeklinde konuştu.

“Unkapanı Kültür Merkezi'ni durduracağız”

Unkapanı Kültür Merkezi inşaatını durduracaklarını açıklayan Demirtaş, “Unkapanı Kültür Merkezi inşaatı İller Bankası'ndan kaynak kullanılmadan yapılmaya çalışılmış. Belediye kendi kaynaklarıyla yapmaya kalkışmış. Şu anda orayla ilgili 3-4 milyon TL bir borç var. Orayı muhtemelen durduracağız. Çünkü kaynaksız, kredisiz 15 milyon kullanma şansımız yok. Şu anda bizim buna harcayacak paramız yok. Şu anda inşaatı durduracağız. Durumumuz düzelirse belki ileride devam ederiz” ifadelerini kullandı.

İlkadım'da sosyal projeler ile sosyal belediyecilik

İlkadım'da sosyal belediyecilik anlayışı gereği sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini ifade eden Başkan Necattin Demirtaş, şunları söyledi:

“Kimsesizlere bir mekan yapmayı düşünüyoruz. Kısa vadede bunların dışında dar gelirli aileler için, bu ailelerin ürettikleri ürünleri satabilecekleri bir iş yeri tutup, kira ödetmeden ürünlerini pazarlama imkanı sunacağız. Mahallelerde sosyalliği yükseltmek için ‘mahalle evleri' kuracağız. Üniversite ve sanayilerde işçilere ücretsiz çorba dağıtmaya başlayacağız. Lokantacılarla da görüşüp, ‘askıda yemek' projesini hayata geçireceğiz. Durumu olmayan vatandaşların askıda yemek yazısı olan lokantalarda ücretsiz yemek yemesini sağlayacağız. Bunu da halktan SMS bağışı şeklinde karşılamayı düşünüyoruz. Geri kalan kısmı da belediye olarak karşılayacağız. Esnafların da bu projeye katkı vereceğini düşünüyorum. Öte yandan kenar mahallelerde madde bağımlılığı sıkıntıları var. Bu konunun da üzerine gideceğiz. Tekstil atölyeleri için de çalışmalara başlayacağız. 2-3 bin kişiye iş imkanı sağlayacak bir alan oluşturmaya çalışıyoruz. İlk aşamada sosyal sorumluluk projelerine başlayıp, daha sonra devamını getirmek istiyoruz. Ayrıca geri dönüşüm projelerimiz de kaldığımız yerden devam edecek.”