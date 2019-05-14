Başkan Demirtaş'tan vatandaşlara “emlak vergisi” çağrısı

Başkan Necattin Demirtaş, İlkadım Belediyesi Gazi Hizmet Binası'nda bulunan meclis salonunda basın toplantısı düzenledi. Emlak vergisinde 1. taksit ödeme dilimine girildiğini ifade eden Başkan Demirtaş, ilk dönem için toplam 35 milyon TL'lik alacaklarının olduğunu altını çizerek, vatandaşlardan bu konuda duyarlı olmalarını rica etti.

“Borçların 24 milyon TL'si piyasaya çek olarak verilmiş”

Bu ay sonuna kadar 11 milyon TL ödemeleri gerektiğinin altını çizen Başkan Necattin Demirtaş, “Belediyemizin 264 milyon TL borcu olduğu daha önce de basına yansımıştı. Bu borçlardan bizi en fazla rahatsız eden kısım 2018 yılında 8 milyon TL ve 2019 Mart ayına kadar 16 milyon olmak üzere toplam 24 milyon TL bir çek dağıtılmış. Bu çekler el değiştirdiği için verdiğimiz alacaklılar ciro etmek suretiyle başka şahıslara çekleri devretmişler. Dolayısıyla takibimiz de imkansız hale geldi. Bu nedenle bu ay özellikle 11 milyon TL civarında bir çek ödememiz var. Bu ay aynı zamanda da vergi ayı. Emlak vergilerinin 1'inci taksiti bu ay ödenecek. İlkadım'daki seçmenlerimize sesleniyoruz; belediyenize olan alt yapı ve emlak vergi borçlarını ödedikleri takdirde biz bu yükün altından kalkacağız. Bu olmazsa belediyemizi bazı sıkıntılar bekliyor. Çeklerin karşılıksız çıkması, akabinde çeklerin yazdırılması ardından da çekleri imzalayan arkadaşlarımızın tutuklanmasına kadar varan bir süreç bizleri bekliyor. İnşallah böyle bir şey olmaz diye ümit ediyoruz. İlkadım'da ikame eden ve emlak ile alt yapı gibi hizmet borçları olan vatandaşlarımız, borçlarını ödeme noktasında özen gösterirse, biz bu dertten kurtuluyoruz. Bunu da aşmak için desteğe ihtiyacımız var. Çekler, vatandaş da kezse karşılıksız çıktığı zaman arkası yazılıyor ve adliyeye kadar gidebiliyor. Şu anda tanıdığım ve çeklerinin karşılıksız çıkmasından dolayı tutuklanan insanlar var. ‘Tutuklama olabilir'den kastım, burada bize özel bir muamele yapılmayacağını söylüyorum. Burada karşılıksız bir çek kesilmişse, bunu kesenlerin böyle bir şeyle muhatap olması yasalar bakımından söz konusu” dedi.

“Karşılıksız çek kesen personelimiz tutuklanabilir”

Karşılıksız çek kesmenin, özü itibariyle bir usulsüzlük olduğunu vurgulayan Demirtaş, “Normalde bu çekler düzenlenirken, düzenlenen çek kadar miktarın kasada olması gerekir. Böyle olsaydı bizim de şimdi böyle bir derdimiz olmazdı. Vatandaşa duyuru yapıp, ‘parayı öde' demememiz gerekiyor. Bu işin normal şartı budur. Bu işin beni ilgilendiren kısmı, bu çekleri kesenler belediye personeli. Sonuçta memur görevini yapmaya çalışırken, böyle bir durumla karşı karşıya kalacak. Bir taraftan da bu işin belediye başkanının bire bir sorumlu tutulması, çekin tanzimi açısından söz konusu değil. Çünkü benim gördüğüm çeklerde tanzim edenlerin tamamı belediye çalışanlarına ait. Hem personelimizin böyle bir işle muhatap olması hem de İlkadım Belediyesi'nin, 330 bin nüfuslu bir ilçenin çeki karşılıksız çıktı diye kamuoyunda gündeme gelmesini, ben belediye başkanı olarak üzüntü duyarım. Sonuçta bundan tedbir almak amacıyla vatandaşlarımıza duyurarak, tahsilatı hızlandırıp, bu dertten kurtulmak istiyoruz. Bunun yanında binaların satışı da söz konusu ama bunlar hemen yapılacak işler değil. Belediyeye şu anda en hızlı sağlayacağımız kaynak, vergi tahsilidir” diye konuştu.

“Toplam 70 milyon TL vergi alacağımız var”

Vatandaşlardan toplam 70 milyon TL alacaklı olduklarını belirten Demirtaş, şunları söyledi:

“Vergi gelirleri tahsil edilirse, bize yeterli geliyor. Şu anda 70 milyon civarında bizim vatandaş üzerinden alacağımız var. Bu alacaklar, 2 dönemde tahsil ediliyor. Yarısı mayıs, diğer yarısı da kasım ayında alınıyor. Dolayısıyla 35 milyon TL civarında ilk taksit döneminden alacağımız var. Bu ay sonuna kadar da 11 milyon TL ödememiz gerekiyor. Dolayısıyla vergiler ödenirse bu çark dönmüş oluyor. O bakımdan vergilerin ödenmesi bizim açımızdan önemli. Vatandaş buna duyarlı davranırsa, işin üstesinden geleceğimizi düşünüyoruz. Tanzim edilen çeklerin en uzun vadesi 31 Aralık 2019 olarak görülüyor.”

Basın toplantısı, soru-cevap kısmının ardından sona erdi.