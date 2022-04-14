Başkan Deveci: “Amacımız tarım ve hayvancılığı desteklemek”

Samsun'da, “Jersey Irkı İnek Dağıtım Projesi” kapsamında inek verilen üreticileri ziyaret eden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, amaçlarının hayvancılığı ve tarımı desteklemek olduğunu söyledi.

Samsun'un Atakum ilçesinde kırsal mahallelerde hayvancılık faaliyetlerini desteklemek amacıyla özel olarak ihtiyaç sahibi 25 kadının belirlenerek 50 adet jersey ırkı ineğin hibe edildiği, "Bir Kadına Bir İnek Verin ve Dünyayı Değiştirmesini İzleyin” sloganıyla yola çıkan “Jersey Irkı İnek Dağıtımı Projesi” kapsamında üreticileri ziyaret eden Başkan Cemil Deveci, proje yararlanıcılarına hayvan pasaportlarını verdi.

“Projeyi daha da büyüteceğiz”

Jersey projesini seçimden önce de anlattıklarını ifade eden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Samsun Karadeniz Rotary Kulübü ile birlikte başlattığımız projede 50 Jersey düve hamile kaldı ve kırsal mahallelerimizde yaşayan gelir düzeyi düşük, ihtiyaç sahibi 25 kadına muhtarlar vasıtasıyla ulaştık ve düveleri teslim ettik. Yem desteği vermeye devam ediyoruz. Bugün de proje yararlanıcılarından olan hemşehrimizi ziyaret ettik. Hayvanları da gördük. Amacımız hayvancılığı ve tarımı desteklemek, belediyenin bir elinin kendi yurttaşı üzerinde olması. Bu bölgeler mahalle oldu ama biz burada yaşayanların tarım ve hayvancılık yapmalarını, mahalleleşmemelerini ve köy kültürü ile kalmalarını istiyoruz. Bu projeyi daha da büyüteceğiz” diye konuştu.

“Kadınlar güç kazanıyor”

Projenin yararlanıcıları arasında bulunan Kesilli Mahallesi'nden Nazife Koç, “Böyle bir destek sağladıkları için herkese teşekkür ederiz. Çok güzel bir proje. Diğer haneler de çok memnun bizim gibi. Aile bütçesine önemli katkıları olacak, çoluk çocuğumuz okuyor şu anda. İneklerimiz doğum yaptıktan sonra biz de süt üretimi yapabileceğiz. Pazara gidiyoruz ve süt satıyoruz. Projeden sadece kadınların faydalanması çok iyi bir şey. Kadınlar güç kazanıyor ve ellerine para geçiyor. İhtiyacı olan herkesin bu projeden faydalanmasını umut ediyorum” şeklinde konuştu.

Meyvalı Mahallesi'nden Nevin Metin, “Çok mutluyum. İneklerim süt vermeye başlayınca peynir, çökelek ve süt üretip satacağım ve aile ekonomisine destek olacağım. Bize destek olan herkese çok teşekkür ederim. Allah herkesten razı olsun” ifadelerini kullandı.

Alanlı Mahallesi'nden Hatun Çakır, “Şu anda ineklerden çok memnunum. Bir tane kendi ineğim vardı iki tane de bu proje sayesinde ineğim oldu. İnekler şu an gebeler. Gebeliklerinin ardından süt vermeye başladıklarında süt satacağım. Vesile olan herkese çok teşekkür ederim” açıklamasında bulundu.

Kesilli Mahallesi'nden Hanife Karagöz ise “Başkanımız Av. Cemil Deveci'ye özellikle teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bizi saydı, sevdi ve ilgi gösterdi. Sütümüz bol olduğunda peynir üretimi yapmak istiyorum” sözlerini kaydetti.