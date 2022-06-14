Başkan Deveci: “Atakum insani gelişmişlikte Karadeniz'de 1'inci, Türkiye'de 6'ncı kent”

Cemil Deveci, Atakum'un insani gelişmişlikte Karadeniz'de 1'inci, Türkiye'de ise 6'ncı kent olduğunu söyledi.

Samsun'un Atakum Belediyesi, Atakum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (ATAK), Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliği ile “Atakum Kadın Girişimciler Buluşması” gerçekleştirildi. Kadın girişimciler, ATAK'ın kuruluşuna öncülük eden Av. Gülay Deveci'nin davetiyle birlik ve dayanışma amacıyla bir araya geldi.

Programda aynı zamanda Uzm. Dr. Harika Sönmez ve Uzm Dr. Zeynep Gülçin Yıldırım çocuk sağlığı hakkında merak edilenleri cevapladı. KETEM'de görevli sağlık çalışanları da meme sağlığı hakkında bilgiler verdi. Kadınlar, Atakum Belediyesi personeli solist Arzu Çakır'ın seslendirdiği şarkılarla keyifli anlar yaşadı. Kadınların hünerli elleriyle üretilen ürünlerin yer aldığı ATAK standı da oldukça ilgi gördü.

“Atakum insani gelişmişlikte Karadeniz'de 1'inci Türkiye'de 6'ncı kent”

Kentin en güzel günlerinden birisini yaşadığını söyleyen Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, “Siz Cumhuriyet kadınlarısınız, siz Atatürk'ün Cumhuriyet'i emanet ettiği kadınlarsınız. Siz, Avrupa'nın pek çok demokratik ülkesinden daha önce özgürleştirilmiş, bağımsızlaştırılmış Cumhuriyet'in kadınlarısınız. O nedenle bugün buradasınız. Siz Atakum'u güçlendirdiniz, Atakum'a baharı getirdiniz ve kentimizin kimliğini değiştirdiniz. Atakum insani gelişmişlikte Karadeniz'de birinci, Türkiye'de altıncı kent. Sizin sayenizde. Bağımsız, özgür, ülke ve aile ekonomisine katkı sunan, istihdam oluşturan kadın kente güzellik katıyor. Sizleri bir kez daha kutluyorum. Toplumda kadın-erkek eşitliği yoksa, kadın özgür ve bağımsız değilse; kadın ekonomik, ticari, siyasi alanlarda erkekle eşit konumda hatta ondan bir adım önde değilse o ülkede insani yaşam sorunu vardır” dedi.

“Hep beraber güçlüyüz”

Programda konuşma yapan Av. Gülay Deveci, “Bugün genelde karar verme mekanizmalarında erkekler var. Kadınlar ve erkekler aynı işi yaptıkları halde farklı ücret alıyorlar. Türkiye'de yapılan bir araştırmaya göre erkek 100 birim maaş alıyorsa, kadın 80 birim maaş alıyor. Bu da eşitsizliğin göstergesi. Bu nedenle kadınların kendi işyerlerine sahip olması çok kıymetli. Türkiye'de kadınların yaşadığı şiddeti önlemek için daha fazla okumalı, girişimcilik yapmalı, ekonomik bağımsızlığımızı kazanmalıyız. Anne olarak çocuklar daha fazla kadınların etkisi altında olduğundan çocuklarımızı da bu anlayışla yetiştirmemiz lazım. Bu zinciri kırabilmek bizim elimizde. Bunu bizden sonraki kız kardeşlerimize, kız çocuklarımıza borçluyuz. Bu ülke böylelikle kalkınır. Bir pandemi yaşadık. O pandemide pek çok iş yeri kapandı. Çok sıkıntılar çekildi. Ama güzel şeyler de var. Pandemide İstanbul'da kadın girişimcilerin sayısı yüzde 3 artmış. Bu nedenle de bazı topluluklar kadınlara teknolojik destek sunmuşlar. Özellikle ev hanımlarının e-ticarette etkinliği olmuş. Büyük alışveriş siteleri de teknolojik destek sunarak kadınların işlerini daha fazla geliştirmelerini sağlamışlar. Devletin de kadın girişimcilere yönelik katkıları var. Bunlardan da faydalanalım. Biz mesela arkadaşlarımızla birlikte ATAK kadın kooperatifini kurduk. Bir arkadaşımız proje yazdı ve biz devletten 175 bin TL hibe alarak yola çıktık. Makinalarımızı aldık ve başladık. Var olan imkanları kullanmamız gerekiyor. Birtakım destekler var. Bunları takip edelim, duyuralım ki kadınlarımızı daha çok geliştirelim. Atakum bu konuda şanslı. Atakum'daki kadın arkadaşlarımız belirli bir eğitim seviyesinde, kendi dünya görüşlerini kazanmışlar ve ayakları üstünde durmayı hedef edinmişler. Ama bizim görevimiz sadece Atakum ile sınırlı değil. Bizim önce Samsun'u arkasından tüm Türkiye'yi değiştirmemiz ve dönüştürmemiz gerekiyor ki bizden sonraki kız kardeşlerimiz, kız çocuklarımız daha müreffeh, daha rahat hayat bir sürsün” diye konuştu.

Kadın girişimciliğini geliştirmek ve girişimciliğin kadınların arasında yaygınlaşması için politikalar ürettiklerini ifade eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Samsun Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, “Kadınlar dünyada yeteneği keşfedilmemiş en büyük depo. Bu yüzden sizlerin emekleri, hayalleri, girişimleri çok kıymetli. Hayallerinize inanmaktan asla vazgeçmeyin, bu sizi başarıya götürecektir. Kadın üreten, çok işi bir arada yapabilen, hayata yön veren bir yapıya sahip. Maalesef böyle bir değer kadın girişimci sayısı olarak doğru orantılı değil. Bu ülke ekonomimiz açısından büyük eksiklik. O yüzden güzel kentimizin en güzide ilçesi Atakum'da sizlerin ortaya koyduğu değer çok kıymetli” şeklinde konuştu.

Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Esin Çelebi ise bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu belirtti.