Başkan Deveci: “Atakum'da 5 bin depremzede aile kalıyor”

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Atakum'da 5 bin depremzede ailenin kaldığını, onların ihtiyaçlarını karşılamak için aracılık yaptıklarını söyledi.

Atakum Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı'nda 10 madde görüşüldü. 10 maddeden oluşan belediye meclis toplantısı Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci başkanlığında Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Encümen ve ihtisas üye seçimlerinin yapıldığı meclis toplantısında ayrıca denetim ve faaliyet raporları okundu. Atakum'daki en kalabalık mahallenin 2 mahalleye bölünmesi teklifi ile 2 mahallenin sınırlarının değişmesi maddesi de komisyona havale edildi.

"Atakum'da 5 bin depremzede aile kalıyor”

Depremzedelere belediyenin Gıda Bankası üzerinden yardımda bulunduklarını ifade eden Başkan Cemil Deveci, “Adıyaman'da her gün Samsunlu derneklerimiz bir iftar programı düzenliyor. 7 Nisan'daki iftar programına ben de katılım sağlayacağım. Samsunlu vatandaşlarımızın selamlarını depremzedelere ileteceğim. 1-2 saat kenti dolaşacağım. Bölgede uzun süre dolaşıp, durumu aklıma yazmaya cesaret edemiyorum. Erken gidip, erken gelmeyi düşünüyorum. Atakum'da 5 bine yakın depremzede aile var. Bu insanlar yurtlarda, yazlık evlerde ve vatandaşlarımızın açtığı evlerde ikamet ediyorlar. Yurtta kalanların giyim, kuşam dışında yiyecek anlamında bir sıkıntısı yok. Diğer konaklama yerlerinde kalan vatandaşların ise her türlü ihtiyacı olabiliyor. Onların ihtiyacını karşılamak için aracılık yapıyoruz. Depremzedeler belediyeye gelip poşetlerle gitmesin diye Gıda Bankasını destekledik. Bize başvuran depremzedelere kart verdik. O kart sayesinde Gıda Bankasından her türlü ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Misafirlerimizin ne kadar süre burada kalacağını bilmediğimizden bu sistemi daha da aktif hale getirmek için çalışıyoruz. Zaman zaman kentin ileri gelenlerine bu hizmetimizden bahsediyorum. Çok şükür bu anlamda Atakum'da bu güne kadar kim ne yapması gerekiyorsa her şeyi yaptı” dedi.

Atakum'un en kalabalık mahallesi 2'ye ayrılacak

Mecliste gündem maddeleri arasında yer alan ilçenin en kalabalık mahallesi olan 70 bin nüfuslu Yeni Mahalle Mahallesi'nin daha iyi muhtarlık hizmeti alması için Ali Gaffar Okkan Caddesi'nden bölünerek yeni oluşacak mahallelere isim belirlenmesi maddesi de daha kapsamlı görüşülmek için ilgili komisyona havale edildi.

2 mahallenin de sınırları değişiyor

Mecliste ayrıca Güzelyurt Mahallesi ile Çakırlar Yalı Mahallesi'nin sınırlarının bir bölümünün değiştirilmesini öngören madde de komisyona havale edildi. Komisyonlara havale edilen 10 gündem maddesi daha sonra Atakum Belediye Meclisi'nde görüşülerek karara bağlanacak.