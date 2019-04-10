Başkan Deveci: “Atakum'u örnek bir kent haline getireceğiz”

Cemil Deveci, “Atakum'u örnek bir kent haline getireceğiz” dedi.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'ye hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın yanı sıra, CHP ve İYİ Parti ilçe başkanları ve yönetimleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Atakumlu vatandaşların ziyaret ettiği Başkan Deveci, Atakum'u örnek bir kent haline getireceklerini ifade etti.

Başkan Deveci'ye görevinde başarı dileyen Milletvekili Bedri Yaşar, "İstanbul'daki demokrasi nöbetimizin ardından Samsun'a gelerek Atakum Belediye Başkanımız Cemil Deveci'yi ziyaret ettik. Kendisinin 5 yıl boyunca yoğun bir temposu olacak. Atakum halkı, en doğru kararı verdi. Millet İttifakı olarak elde ettiğimiz bu başarıdan dolayı başta Atakum Belediye Başkanımız Cemil Deveci'ye ve Millet İttifakı'na destek veren tüm Atakumlulara teşekkür ediyorum. Başkanımıza, görevinde başarı ve kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu tablonun onarımı yapıldı”

31 Mart Yerel Seçimleri sonucunda kazananın Atakum ve Atakumlular olduğunu söyleyen Deveci, "Yerel seçimlerin tamamlanmasının ardından hemen görevimize başladık. Sandık başına giderek demokrasi adına önemli bir başarıya imza atan Atakumlulara teşekkür ediyorum. Elbette yeni göreve başlamamız dolayısıyla bizleri ziyarete gelenler de oluyor. Bu noktada, özellikle Atakumluların yoğun ilgi göstermesi bizleri mutlu ediyor. Görevimizi, Atakum halkımız ile birlikte barış ve huzur içerisinde yürüteceğiz. Belediyemizdeki eksiklerimizin giderilmesi konusunda çalışmalarımıza da başladık. Bu noktada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu tablonun, tebrik ziyaretleri sırasında yaşanan izdiham nedeniyle zarar görmesi sonucunda, fotoğrafın bulunduğu çerçevenin onarımını da yaptık" şeklinde konuştu.

Mesai başlangıcında, belediye personelini de ziyaret etmeyi ihmal etmeyen Deveci, koordineli bir çalışma içerisinde olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Göreve geldiğimiz gün itibariyle, belediye personelimizle iyi ilişkiler kurma gayreti içerisindeyiz. Sabah mesaimize başlamadan önce, personelimizi de ziyaret ediyorum. Bu noktada kendilerine işlerinde kolaylıklar diliyor, personelin görüş, öneri ve taleplerini dinliyorum. Belediye başkanı ve belediye personelinin koordinesi, Atakum'da projelerin daha hızlı gerçekleşmesi adına önemli bir aşamadır. Personelimizle sürekli beraber olmaya ve onları dinlemeye devam edeceğim."