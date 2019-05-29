Başkan Deveci, Atakum'un borç tablosunu açıkladı

Cemil Deveci, Atakum Belediyesi'nin 31 Mart 2019 tarihi itibarıyla olan borç tablosunu açıkladı.

Cemil Deveci, Atakum Belediyesi'nin 31 Mart 2019 tarihi itibarıyla olan borç tablosunu kamuoyuyla paylaştı. Başkan Deveci, "Atakum Belediyesi, geride kalan beş yıl içinde 60 milyon lira değerinde taşınmaz satmış; 180 milyon liranın üzerinde borç yapmış ve ayrıca belediye bünyesinde faaliyet gösteren Atakum İmar İnşaat Şirketi'nin de yaklaşık 50 milyon lira borcu mevcuttur. Bu borçlara karşılık Atakumlular her ay 4 milyon lira faiz; 1,5 milyon lira kredi taksiti ödemek zorunda bırakılmıştır. Bu süreç 2025 yılı sonuna kadar devam edecektir" dedi.

“Verdiğim sözlerin arkasındayım”

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Atakum'da büyük bir demokrasi şöleni yaşandığını söyleyen Başkan Deveci, "Seçim kampanyası döneminde Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Atakum Belediye Başkan Adayı olarak şahsıma, aileme, benimle gece-gündüz, sokak sokak, ev ev gezerek çalışma yapan CHP ve İYİ Partili arkadaşlarıma gösterdiğiniz yakın ilgi ve alaka nedeniyle siz Atakumlu hemşehrilerime teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Seçimlerde şahsıma yüzde 48.47 oy vererek beni Atakum'un yeni belediye başkanı yaparken, mecliste de Millet İttifakı adaylarına büyük ilgi göstererek meclis çoğunluğunu verdiniz. Bana ve listemizdeki tüm arkadaşlarımıza güvenip, bizleri görev başına getirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Mazbatayı aldığımız günden itibaren, ben ve çalışma arkadaşlarım, tüm mesaimizi ve enerjimizi, daha çağdaş, daha özgürlükçü, daha demokratik ve daha aydınlık, yaşanabilir bir Atakum'u gerçekleştirmek için harcıyoruz. Seçim kampanyası döneminde, bizi kötü yönetilmiş; kaynakları kötü kullanılmış bir belediyenin beklediğini sizlerle paylaşmıştık. Belediyeyi teslim aldığımızda şunu bir kez daha gördük ki Atakum Belediyesi bizim tahmin ettiğimizden de kötü yönetilmiş; kaynakları kötü kullanılmıştır. Seçim yatırımı olarak, insanların umudunu tüketme pahasına ve hiç ihtiyaç yokken onlarca kişi işe alınmış ancak aylardır çalışanlarına maaş verilememiştir. Atakum Belediyesi, geride kalan beş yıl içinde 60 milyon lira değerinde taşınmaz satmış; 180 milyon liranın üzerinde borç yapmış ve ayrıca belediye bünyesinde faaliyet gösteren Atakum İmar İnşaat Şirketi'nin de yaklaşık 50 milyon lira borcu mevcuttur. Bu borçlara karşılık Atakumlular her ay 4 milyon lira faiz; 1,5 milyon lira kredi taksiti ödemek zorunda bırakılmıştır. Bu süreç 2025 yılı sonuna kadar devam edecektir. Tüm bunları mazeret üretmek için sizlerin önüne getiriyor değilim; aksine sizleri bilgilendirme sorumluluğumu yerine getiriyorum. Seçim çalışmaları boyunca verdiğim hiçbir sözü unutmadım, unutmayacağım; hepsinin arkasındayım. Atakumlular hizmetin en iyisine layık ve bunu hep birlikte başaracağız. Martın sonu bahar dedik, siz bizlere baharı getirdiniz. Şimdi de baharın sonu yaz diyoruz ve bizim görevimiz de size yazı yaşatmaktır. Ben ve ekibim, hiçbir mazeretin, başarının yerini tutamayacağını çok iyi biliyoruz. Daha güzel, daha iyi, daha özgür, daha çağdaş ve yaşanabilir bir Atakum çok yakında, bizi izlemeye devam edin" diye konuştu.

31 Mart 2019 tarihi itibarıyla Atakum Belediyesi'nin borçları

5 ayrı bankadan çekilen kredi miktarı: 34.799.584.18

İller Bankasından çekilen kredi ve faizi: 65.664.210.71

Atakum Belediyesi'nin esnafa olan borcu: 22.796.442.65

Emekli Sandığı, SGK, Vergi Dairesi,

Yatırım İzleme, Samsun Büyükşehir Belediyesi,

Kalkınma Ajansları: 57.723.00.00

Atakum Belediyesi toplam borç: 180.727.538.87

Aylık ödenen faiz: 4.000.000

Aylık ödenen kredi: 1.500.000

Ayrıca Atakum Belediyesi 5 yıl içinde 60 milyon liralık taşınmaz varlık sattı.

Atakum İmar İnşaat Şirketi

Senet borcu: 2.683.327

Çek borcu: 6.491.222

Kredi borcu: 2.055.716

Piyasa borcu: 1.618.166

Vergi borcu: 1.401.347

Personel borcu: 2.482.596

SGK prim borcu : 12.420.000

Ödenmeyen Personel icra kesintisi: 185.770

Ödenmeyen BES borcu: 77.857

Toplam borç: 29.416.003

Zarara uğratılan şirket mevcudu

Olmayan kasa mevcut borcu: 7.201.812

Olmayan stok farkı borcu: 3.302.000

Kaybolan sermaye borcu: 8.000.000

Olmayan araç varlık borcu: 91.000

Toplam borç: 18.594.812

Şirketin toplam borç ve zararı: 48.010.815