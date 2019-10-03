Başkan Deveci: “Atakum'un çocuklarına iş istiyorum”

Cemil Deveci, belediyenin istihdam merkezi ATİM'e başvuranların sayısının 5 bine yaklaştığını belirterek, "Benim vicdanım bu kentin çocukları işsiz olduğu için rahat değil. Atakum'un çocuklarına iş istiyorum" dedi.

Cemil Deveci ile eşi Av. Gülay Deveci, Atakum Belediye Meclis Üyesi Dilek Çınar, Atakum Belediyesi birim müdürleri, Atatepe Mahalle Muhtarı Hava Rendeci ile beraber Atatepe Mahallesi'nde mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Kısa sürede yapılan hizmetler için Başkan Deveci'ye teşekkür eden mahalleli daha güzel bir Atakum için fikirlerini ve taleplerini de iletti.

“Vicdanım rahat değil”

Yalnızca Atakum'da değil bütün yerel yönetimlerde sorunlar olduğunu kaydeden Cemil Deveci, "Elbette Atakum'un sorunları daha derin. Bir geçiş dönemindeyiz. Her aileden bir kişi işsiz çıkıyor. 6 ayda Atakum İstihdam Merkezi'ne (ATİM) iş istemek için özgeçmişini getirenlerin sayısı 5 binleri buldu. Bu kentin çocukları işsiz olduğu için vicdanım rahat değil. İstihdam konusunda elimizden geleni yapıyoruz. Asla kapısını çalmayacağım insanların kapısını çalıyorum ve 'Sizin ihtiyacınız olan işçileri meslek edindirme kurslarımızda yetiştiriyoruz, bizden isteyin' diyorum. Bir de ruhsat almak isteyenlere istihdam şartı koşuyorum. Bu şartta ahlak, hukuk, vicdan, insanlık, İslamiyet var. Atakum'un çocuklarına iş istiyorum. Bundan daha ahlaklı ne olabilir? Üstelik biz bu gençleri eğitiyoruz. İstihdam merkezimizde 6 ayda 300'ün üzerinde gencimizin istihdamını sağladık. Ayrıca bu gençlerin de sigortalarını, maaşlarını alıp alamadıklarını, nasıl çalıştıklarını, işverenin memnun olup olmadığını takip ediyoruz. Bu yöntemle 5 yılda işsizliği büyük ölçüde azaltacağız. Ben 5 yıl boyunca sorun anlatmayacağım. Daha işin başındayız. Tasarruf ediyoruz, daha önce har vurup harman savrulan harcamayı yapmıyoruz. O paraları size hizmet olarak dönmesini sağlıyoruz. İhtiyaçları önceliyoruz. Ancak hepsini beraber çözeceğiz. Çamurda da asfaltta da yürüyorsak beraber yürüyeceğiz. Elimizdeki tablo bu. Bunu adil ve herkese eşit mesafede durarak, önce nereye hizmet götürmemiz gerekiyorsa yine sizinle birlikte yapmak durumundayız. Dayanışmayı gösterebilirsek hızlı biçimde çözebiliriz. Sahada dolaşıyorum tüm bu olumsuzlukların içerisinde, Kasnakçımermer'den bu tarafa aşağı yukarı her mahallede çalışma gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

“Çöpten kar edeceğiz”

Mahalleliye Atakum Belediyesinin geri dönüşüm projesiyle alakalı da bilgi veren Başkan Deveci, "5 ayrı alanda geri dönüşümü sağladığımızda hem sağlıklı bir çevre oluşturmuş olacağız hem de temizlik işlerine harcanan bütçeden büyük ölçüde tasarruf edeceğiz. Şu anda Atakum'da toplanan geri dönüşüm atıkları yüzde 10-12 civarında bunun yüzde 60'a çıkarabildiğimizi düşünürsek çöpten kar eden bir belediye olabiliriz. Hem sokaklarım tertemiz olur hem de bu bütçeyle kentimize önemli hizmetler yapabiliriz. Bu konuyla ilgili belediye birimlerimiz yoğun biçimde çalışıyor. İlerleyen günlerde mahalleleri ve apartmanları ziyaret edecekler. Tüm komşularımızdan bu konuda hassas olmalarını ve kentimizin sadece bugünü değil yarını için de geri dönüşüm konusunda üzerlerine düşeni yapmalarını rica ediyorum" diye konuştu.