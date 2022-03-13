Başkan Deveci: “Atatürk'ün yol haritasını takip edeceğiz'”

Onur Anıtı'na yapılan saldırı sonrası Atakum Belediyesi tarafından düzenlenmeye başlayan “Atatürk'ü Anlamak” başlıklı konferanslardan ikincisi düzenlendi. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, “Atatürk'ün yol haritasını takip edeceğiz” dedi.

Atakum Belediyesi tarafından Kurtuluş Savaşı'nın simgesi Onur Anıtı'na yapılan saldırı sonrası Atatürk'ü kitlelere her yönüyle tanıtmak amacıyla düzenlenmeye başlayan "Atatürk'ü Anlamak'' konulu konferanslar, vatandaşların yoğun ilgisi ile devam ediyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını, düşüncelerini ve devrimlerini tüm yönleri ile anlatmak amacıyla 23 Nisan'a kadar devam edecek beş konferanstan ikincisi Vedat Türkali Eğitim, Sanat ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Aydın, konferansta “Atatürk ve Eğitim” alt başlığında bilgiler verdi.

“Cumhuriyet ilkelerini yaşam biçimi haline getireceğiz”

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, yaptığı konuşmada İstiklal Marşı'nın dizelerinde bağımsızlık mücadelesi veren bir milletin ortak duygularının anlatıldığını ifade ederek, ''Hiç kimsenin hiç kimseden farkı yok. Hep beraberdik bu yol haritasını takip ederken. Bu Cumhuriyeti birlikte kurduk, Cumhuriyet bize emanet edildi. Hiç kimsenin bu yol haritasını delmeye hakkı yok. Mustafa Kemal Atatürk'ün yol haritasının, onun bize emanet ettiği Cumhuriyetin ve ilkelerinin bir benzeri dünyada yok. Bu şiir kolay yazılmadı. Bu şiiri analar, çocukları ile beraber savaş meydanlarında yazdılar. Bu şiir bu değerleri seslendirdi, bu yürekleri bir araya getirdi. Biz böyle bir milletiz. Sevgili hocam bugün anlatacak. Atatürk'ü, Atatürk'ün ilan ettiği Cumhuriyetin ilkelerini anlatacağız ve yaşam biçimi haline getireceğiz. Atatürk, Cumhuriyet döneminde çıkardığı Türk Medeni Kanunu ile kadını Avrupa'nın pek çok ülkesinden önce bağımsızlaştırdı. Türk kadını Türk Medeni Kanunu'ndan önce eşitlik, bağımsızlık, özgürlük için mücadele etmiş, dernek kurmuş. Bu haklar kendiliğinden değil Türk kadını istediği için verildi. Sizi burada çoğunlukla görmüşken ‘Atatürk'ün yolundan bizden önce bir adım önde gidin' demek istiyorum. Yol haritası belli. Hepimiz oradan, arkanızdan geleceğiz” diye konuştu.

“Eğitime yüklediği işlev ilim, irfan ve asrileşmek”

OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Aydın, “Atatürk ve Eğitim” konulu konferansında küçük yaşlardan itibaren modern tarzda aldığı eğitimin Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirleri ve devrimleri üzerinde önemli etkileri olduğunu belirterek şöyle konuştu:

''Bir eylem insanı olarak Atatürk'ün eylem ve söylemleri tek bir sözcüğe indirgemek gerekirse uygarlaşma sözcüğünü kullanmak doğru olacaktır. Onun uygarlık anlayışı aydınlanmacıdır, hümanisttir. Atatürk Türk toplumu açısından siyasal anlamda çok uluslu ve çok kültürlü yapıdan ulusal devlete, monarşiden demokratik devlete, düşünce anlamında din ve hurafe temaslı düşünceden laik ve bilimsel düşünceye, kuramsal anlamda gelenek ve modern arasında sıkışmış olandan modern ve uygar olana, insan anlamında kul teba bilincinden yurttaş bilincine, uhrevi olandan dünyevi olana, eğitim alanında ise skolastik gelenekten eğitimde üretici, uygulamalı ve özgürleştirici eğitim alanına geçiş yapmış bir düşünür ve eylem insanıdır. Kopernik Devrimi, Dünya merkezli sistemden Güneş merkezli sisteme geçiştir. Atatürk Türk kültüründe Kopernik Devrimi yapmıştır. Eğitime yüklediği işlev ilim irfan ve asrileşmektir.”

Konferansa CHP Atakum İlçe Başkanı Turgay Özçelik, CHP İlkadım İlçe Başkanı Metin Telatar, CHP Samsun İl Kadın Kolları Başkanı Nazan Güneysu, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Samsun Şube Başkanı Dr. Işık Özkefeli, Atakum Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Atakum Kent Konseyi Genel Sekreteri Şenol Katkat, Atakum Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Nadide Döktür ve çok sayıda vatandaş katıldı.