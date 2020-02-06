Başkan Deveci: “Ben vicdanımı, kalbimi ve kendimi Atakum'a açtım”

Cemil Deveci, “Ben vicdanımı, kalbimi ve kendimi Atakum'a açtım” dedi.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Atakum'da faaliyet gösteren berberlerle bir araya geldi. Yalı Kafede gerçekleşen programa, berberlerin hem meslek hem de Atakum ile ilgili taleplerinin görüşüldüğü toplantıda birlik ve beraberlik örneği ortaya konuldu.

Toplantı için erkek berberlerine davette bulunduğu için Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'ye teşekkür eden Samsun Berberler Odası Başkanı Zabit Pilan, kendilerini dinlemeye davet eden Cemil Deveci'ye teşekkür etti.

Esnafla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu kaydeden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Dün kadın kuaförleriyle bir araya geldik. Onların isteklerini dinledik. Sizleri de dinleyeceğiz. Dükkanınızın olduğu bölgelerdeki sorunlarınızı, taleplerinizi, aklınıza ne geliyorsa hepsini en hızlı biçimde çözüme ulaştırmak için buradayız. Ben vicdanımı, kalbimi, kendimi Atakum'a açtım. Birbirimize dört elle sarılalım. Atakum'da ne eksik en iyi sizler bilirsiniz. Atakum'un görünen yüzü ve sesi sizlersiniz. Hep söylüyorum Türkiye zor bir dönemden geçiyor. İnsanlar artık önemli ölçüde tasarruf nedeniyle berbere gitmeyi erteliyorlar. Dün bir fırına gittim. 'Ekmek satışlarımız düştü' dediler. Ekmek yenilmez mi? Bütün işletmeler cirolarının düştüğünü söylüyor. Bunu sadece ben değil, meslek odaları da söylüyor. Bu sorunlar bir kalemde çözülmeyecek. Bir süre yaşayacağız. Ama yine beraber çözeceğiz” diye konuştu.

“Lozan Caddesi hareketlenecek”

Berberlerin Locan Caddesi'ndeki talebini de değerlendiren Başkan Deveci, "Lozan Parkı'nda bir çalışma yapıyoruz. Orasının klasik bir park olmamasını Lozan'ın tarihi misyonunu taşımasını istiyoruz. Lozan Caddesi'nin yapılmasından artan bir miktar para mevcut. Bir ihale hazırlığı var, bugün yarın yapılacaktır. Ama orada caddeyle ilgili de sıkıntılar var. Esnafı ziyaret ediyorum. 'Burayı yık, eski haline döndür' diyorlar. 1,3 kilometre uzunluğunda bir cadde. Eski hali çift şeritliydi. Oraya 6.2 milyon TL gibi bir rakam harcandı. Ben o zaman CHP Atakum İlçe Başkanıydım, ilçe başkanlığımız da o caddenin bir alt sokağında. Her fırsatta esnafa gidip 'Buraya karşı çıkın, bu cadde yapılıp belediye elini çektiğinde siz bir bir kepenk kapatacaksınız' demiştim. Ama şimdi yıkılıp yeniden yapılması doğru değil. Orada esnafı rahatlatacak, o caddenin bilinirliğini artıracak çözümler geliştiriyoruz. Sosyete pazarı konusunda diyalog kuruyoruz. İstanbul, Kadıköy'deki gibi olacak birtakım sanat etkinlikleri planlıyoruz. İleride imar değişikliği yaparak, yeni dükkan alanları üretmeye ve bu alanları da sahaf veya tarihi Bedestan Çarşısı gibi alanlar olmasını hedefliyoruz. İnsanların bir ihtiyacı olduğunda ilk orası akla gelsin. Orada bir hareket olsun istiyoruz" şeklinde konuştu.

Çırak sorununa da değinen Deveci, şunları söyledi:

“Çırak sorunu ile ilgili meslek odamızla ve halk eğitim merkezi ile görüşeceğiz. Başka alanlarda meslek kursları açıyoruz. Belediye, halk eğitim ve berberler odası olarak yardımcı eleman yetiştirme konusunda çözüme ulaşabiliriz. Bu sorunu kadın kuaförleri de ilettiler. Konuyla ilgili görevimiz neyse yapmaya hazırız.”

Toplantıya ayrıca Atakum Belediyesi Özel Kalem Müdürü Okan Saral, Atakum Belediyesi Zabıta Müdürü Ercan Aksu ve çok sayıda berber katıldı.