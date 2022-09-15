Başkan Deveci: “Çocuk ve ailelerin eğitimine önem veriyoruz”

Cemil Deveci, AtaÇocuk Çocuk Gelişim Merkezi'nde eğitime başlayan miniklerin heyecanına ortak olarak, “Çocukların ve ailenin eğitimine, aile ve çocuk ilişkilerine önem veriyoruz” dedi.

AtaÇocuk Çocuk Gelişim Merkezi Atakent Şubesi'nde “Okuluna Hoş Geldin” etkinliği yapıldı. 2022-2023 eğitim öğretim dönemini coşkuyla karşılayan 4-6 yaş arasındaki minikler, yeni dönemi oyunlar ve danslarla karşıladı. Yoğurt yedirme, balon patlatma ve bilmece oyunu oynayan minikler daha sonra doyasıya dans etti. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ile Av. Gülay Deveci de çocuklarla dans ederek yeni dönem heyecanına ortak oldu. Başkan Deveci daha sonra öğrenci ve öğretmenlerle birlikte pasta kesti.

“Eğitime önem veriyoruz”

AtaÇocuk Çocuk Gelişim Merkezlerinde yeni dönem heyecanının yaşandığını söyleyen Başkan Cemil Deveci, “Biz çocukların ve ailenin eğitimine, aile ve çocuk ilişkilerine önem veriyoruz. Örnek bir kamu kurumu olmaya çalışıyoruz. Çocukları ve onlarla birlikte olmayı çok seviyorum. Çocuklar bizim geleceğimiz, bunu laf olsun diye söylemiyorum. Atakum Belediyesi'nin AtaÇocuk Çocuk Gelişim Merkezlerinin sayısı 4'e ulaştı. 300'e yakın da çocuğumuz var. AtaÇocuk Gelişim Merkezleri'nden daha fazla mahalleye açmak için çalışıyoruz. Ekonomik zorluklar ve yasal engeller var ama hepsini tek tek aşıyoruz. Çocuk sevgisinin dayanabileceği bir engel yoktur. Yeni dönemde tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize başarı diliyorum” diye konuştu.

Minikler etkinlik sonunda kendi elleriyle yaptığı Mustafa Kemal Atatürk portrelerini Başkan Deveci'ye hediye etti.