Başkan Deveci: "Depremi unutturmayacağız”"

Cemil Deveci, 1999 depreminin unutulduğunu söyleyerek, “6 Şubat yüzümüze tokat gibi çarptı. Artık unutmayacağız, unutturmayacağız. İnsan sağlığına ve güvenliğine uygun konutlar yapacağız” dedi.

Atakum Belediye Meclisi'nde tüm parti gruplarının oylarıyla meclisten geçen 'yeni deprem yönetmeliği' hakkında bilgi veren Başkan Deveci, “1 Ocak 2019 tarihinden önce belediyemizden yapı ruhsatı alan ve temel betonu henüz dökülmemiş yapıların inşaatlarda geçerli yapı ruhsat eki, zemin etüt ve statik hesaplarının yürürlükteki deprem yönetmeliklerinin hükümlerince yeniden projelendirilerek etüt edilmesi kararımız tüm parti gruplarının oy birliğiyle kabul edildi. Konusunda deneyimli uzman kadromuzla bir deprem komisyonu oluşturuyoruz. Yapı stokunu yeniden tarayacağız. ‘Benim binamda çatlaklar var, gelin bakın' diyenleri kontrol edeceğiz. Risk varsa gereğini yapacağız. Bununla ilgili bir çalışmamız ve hassasiyetimiz vardı ama ağır gidiyordu. Çeşitli dirençlerle karşılaşıyorduk. Şimdi mevzuatı yapacak, denetleyecek kişilerin, yapıyı yapacak olanların önünde insan hayatı var. ‘Benim kazancım insan hayatından daha önemlidir' diyene Atakum'da selam vermem. Bunu herkes duysun. 1999 depremini unutmuşuz. 6 Şubat yüzümüze tokat gibi çarptı. Artık unutmayacağız, unutturmayacağız. Hem içimizden çıkan iyiliği koruyup kollayacağız hem de insan sağlığına ve güvenliğine uygun konutlar yapacağız” diye konuştu.

"Yapılara yönelik daha sıkı denetimler yapacağız"

Atakum'da yapılara yönelik daha sıkı denetimler yapacaklarını belirten Başkan Deveci, “Denetlemeler konusunda verimli bir çalışma takvimi hazırlıyoruz. Biz denetleyeni denetleyebiliyor muyuz konusunda bir tartışma var. Bundan sonra imar affına cesaret edebilecek bir iktidar Türkiye'ye gelmez artık. Kentten çalmak isteyenler niyetlerinden vazgeçsinler. İmar hukuku onlara neyi vermişse ona razı olsunlar. Bazı dükkanlarda, görseli iyileştirmek için kolon kesildiği ihbarları alıp kontrol ediyoruz. Ancak, ha silahla adam öldürmüşsün ha kolonu kesmişsin” şeklinde konuştu.

"İki yıl önce deprem tahmin istasyonlarının da kuruldu"

Başkan Deveci, Atakum'a yaklaşık iki yıl önce deprem tahmin istasyonlarının da kurulduğunu hatırlatarak, "Deprem tahmin istasyonları, bilim insanlarının oluşturduğu İstanbul merkezli Doğa Hareketleri Araştırma Derneği tarafından kuruldu. Sayısal ölçümler yapıyorlar. Belli bölgeye yerleştiriyorlar. Anadolu'ya yaygınlaştırmaya çalışıyorlar. Atakum'da Kayagüney ve Akalan'da olmak üzere iki tane var. Anadolu'daki yaygınlaştırılabilir ve yer hareketleri izlenebilirse 1 ila 30 gün öncesinde tahmin yapabiliyorlar. Yerel yönetimlerin bu işe destek vermesi ve Anadolu'ya yaygınlaştırılması lazım" ifadelerini kullandı.