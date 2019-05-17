Başkan Deveci gençlerle buluştu

Türkiye'nin dört bir yanından Samsun'a gelen gençlerle buluşan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, kamp alanında gençlerle söyleşi yaptı.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Merkezi tarafından 2011 yılından bu yana geleneksel hale getirilen ve bu yıl da 19 Mayıs 1919'un 100. yıldönümü nedeniyle yapılan Prof. Dr. Muammer Aksoy Gençlik ve Eğitim Kampı'nın ilk gününde Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerle söyleşi gerçekleştirdi. Atakum Çakırlar Korusu'ndaki kamp alanında gençlerle birlikte oturan Deveci, gençlerin merak ettiği soruları da cevapladı. Gençlere tavsiyelerde bulunan Deveci, siyaset yolculuğundan örnekler vererek bilgi paylaşımında bulundu.

“Dayanışma içinde olun”

Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençleri Samsun'da görmekten büyük mutluluk duyduğunu kaydeden Deveci, "Genç olmak muhalif olmak demektir. Genç olmak özgürlüğe aşık olmak, riski omuzlamak ve riski göğüslemek demektir. Her şeyden önce başarılı olun ve sınıfınızın en iyisi olmayı hedefleyin. Bu rekabet size başarı getirir. Arkadaşınızı geçme rekabeti değil bu. 'Ben en iyisi olayım' çabası. 'Ben ülkemi en iyi şekilde temsil edeyim, en iyi doktor olayım' demelisiniz. En iyisi olabilirseniz, bu ülkeye de en iyi şekilde hizmet etmiş olursunuz. Gelecek planlamanızdan vazgeçmeyin. Bunun bedeli olabilir. Bedel ödemeden bu ülkede özgürlük, eşitlik olmuyor. Biz ve bizim kuşağımız bizden beklenen görevi doğru yerine getiremediği, devam ettiremediği veya bedel ödeyip geri çekildikleri için geleceğimiz parlak değil. Ama sizin gençliğinizin birikimi bizimkinden daha iyi. Doğru karar veriyorsunuz, çok iyi eğitilmişsiniz. Bunların hepsi birer avantaj ama doğru kanalize edilmesi gerekiyor. ADD, bunlardan birisi. Müthiş bir örgüt. Avrupa'nın en büyük ve kararlı örgütlerinden birisi. Siz zaten bir yola çıktınız, riski göze aldığınız ve birtakım bedelleri ödemeye hazır olduğunuz anlamına geliyor. Bir bedel ödememenin tek yolu var, o da birlikte olmak. Bilimin yol göstericiliğine inanmak ve dayanışma içinde olmak" dedi.

Başkan Deveci'ye teşekkür

Kampa Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençler ise Başkan Deveci'ye katkıları için teşekkür etti. 17-19 Mayıs tarihleri arasında Samsun'da kamplarını sürdürecek olan 150 genç, söyleşiler, sportif faaliyetler ve gençlik şöleni gerçekleştirecek.