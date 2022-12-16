Başkan Deveci: “Hukuksuzluğun karşısında dimdik duracağız”

Cemil Deveci, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasını eleştirerek, “Hukuksuzluğun karşısında birlikte dimdik duracağız” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis cezası sonrasında 6'lı masa liderleri ve vatandaşlar Saraçhane'de buluştu. Buluşmaya Cemil Deveci ile eşi Av. Gülay Deveci de katılarak destek verdi.

“Karar hukuktan bağımsız”

Kararın hemen ardından yola çıkan Başkan Deveci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “35 yıllık avukat kimliğimle söylüyorum ki; bugün alınan karar adaletten ve hukuktan bağımsızdır. 16 milyonluk İstanbullunun iradesine sahip çıkmak için, Ekrem Başkanımızın yanında olacağız. Hukuksuzluğun karşısında birlikte dimdik duracağız. Bu güzel dayanışmada; millet, iradesine sahip çıkıyor” dedi.