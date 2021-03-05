Başkan Deveci: “Kalbimize defnedildiler”

Atakum Belediye Meclisi önceki gün Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen 11 kahraman asker için saygı duruşunda bulundu. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Kimin bu topraklarda gözü varsa bilsin ki 11 şehit değil, 1 milyon 11 şehit de olsa onlar bizim çocuklarımız. Onları toprağa değil; gönlümüze, vicdanımıza, kalbimize defnedildiler” dedi.

Atakum Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısı, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci başkanlığında gerçekleşti. Korona virüsü ile mücadele önlemleri kapsamında Atakum Belediyesi Kültür ve Eğlence Merkezi'nde sosyal mesafe kuralları uygulanarak yapılan toplantıda ilgili komisyonlardan meclise karar için havale edilen 4 madde oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddelerine geçilmeden önce konuşan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci önceki gün Bitlis'te askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 11 askere rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek meclis üyelerini saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na davet etti. Başkan Deveci, “Çok acı bir olay yaşadık. Yaşanan kazada 11 askerimiz şehit oldu. Bu acı olayda hemşerimiz Yüzbaşı Salih Sarıoğlu ve 8. Kolordu Komutanımız Korgeneral Şükrü Erbaş da şehit oldu. Meclisimiz adına şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun. Mekanları cennet olsun. Allah böyle bir acıyı Türk milletine bir daha göstermesin. Bu topraklar zor topraklar. Türkiye Cumhuriyeti kolay kurulmadı. Çok büyük bedel ödedik. Kimin bu topraklarda gözü varsa bilsin ki 11 şehit değil, 1 milyon 11 şehit de olsa onlar bizim çocuklarımız. Onları toprağa değil, gönlümüze, vicdanımıza, kalbimize defnedildiler. Kim bu topraklarla ilgili hesap yapıyorsa bir kez daha düşünsün. Bugün milli birliğimizi ayakta tutmayı hepimizin ayrı ayrı hissetmesi gereken bir gün” diye konuştu.