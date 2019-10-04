Başkan Deveci, Sarıcaoğlu ile birlikte Kavak'ı gezdi

Cemil Deveci, “Kavak çevreci bir yaklaşımla gelişen ve güzel bir kentleşme örneği gösteren bir ilçe” dedi.

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, kendisini ziyaret eden Cemil Deveci'yi önce makamında ağırladı, ardından ilçesini gezdirdi. Gerçekleştirilen mini bir kent turu ile Kavak'ta yapılan ve yapımı devam eden bazı projeleri yerinde Başkan Deveci'ye anlatan Sarıcaoğlu, “Örnek bir kent oluşturmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

Kavak'ta Canbulatoğlu Çerkes Ekrem Bey Tesislerini, Tirit Evini Kavak Belediyesi Güven Park Tesisleri ile ilçede yüzlerce gence istihdam kapısı olma yanında onlarca ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla ulusal ekonomiye de büyük katkı sunan bir tekstil firmasını gezen Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, fabrika yöneticilerinden bilgi alarak çalışanlarla sohbet etti.

İlçenin hızlı bir gelişim süreci yaşadığının gözle görüldüğünü anlatan Başkan Deveci, Kavak Belediyesinin çevreci bir yaklaşım içinde sürdürdüğü kentleşme çalışmalarının da övgüye layık olduğunu belirtti. Deveci, “Kavak, Samsun'un gerçekten çok güzel ilçesi. Burada gördüklerimden etkilendim. Özellikle şehirleşmesini yeşili bozmadan çevreci anlayış içinde yapıyor olması takdire şayan. Ne yazık ki biz bunu Atakum'da zamanında yapamamışız” şeklinde konuştu.

Doğal dokusu bozulmadan gelişen, sorunları çözülmüş, insanı huzurlu ilçe için mücadele ettiklerini anlatan Başkan Sarıcaoğlu da yaptığı konuşmasında, “Bu yıl kullanılmaya başlanan doğal gaz da ilçemizin bu gelişimine ciddi katkı verecektir. Halkımızın bu konfora kavuşması yanında ucuz enerji ilçemizde sanayi yatırımlarının da artmasını sağlayacaktır. Şimdiden taleplere yanıt verebilmek için 2. OSB'nin çalışmalarına başladık” ifadelerini kullandı.