Başkan Deveci: “Vatandaşlarımızı iş sahibi yapmak için çalışıyoruz”

SAMSUN (İHA) – Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, İstihdam Merkezi'ne çok sayıda başvuru olduğunu belirterek, vatandaşları iş sahibi yapmak için çalıştıklarını söyledi.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'ye ziyaretçi akını sürüyor. FİFA kokartlı hakem Mete Kalkavan, Başkan Cemil Deveci'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette devam eden projeler hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Deveci, geçen hafta hizmet vermeye başlayan Atakum İstihdam Merkezi'ne (ATİM) yoğun talep olduğunu belirtti. Deveci, “Atakum'a sözümüz olan ATİM geçtiğimiz hafta hizmet vermeye başladı. Henüz bir haftayı geride bırakmışken özellikle gençler tarafından ciddi şekilde iş talebi var. Çoğunluğu Atakumlu gençlerin oluşturduğu başvuruların kayıtlarını aldık. Mesleki eğitim kurslarımızı başlayabilmesi için proje ortaklığı yapacağımız kurumlar ile temas halindeyiz. Elimizden gelen en kısa süre içerisinde kurslarımızı başlatarak, mesleki eğitim sertifikalarını alan vatandaşlarımızı ilgili alanlarda iş sahibi yapmak için çalışıyoruz” dedi.

Mete Kalkavan Atakum Belediyesinde

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, tebrik ziyaretlerini de kabul etmeye devam ediyor. FİFA kokartlı hakem Mete Kalkavan, Ankara Sanayici ve İş Adamları Derneği (ASİAD), İYİ Parti Amasya İl Yönetimi, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Atakum Belediye Meclis Üyeleri, Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu ve Samsun Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Derneği üyelerini makamında ağırlayan Başkan Deveci, yoğun programına rağmen kendini tebrik etmek için gelen vatandaşlar ile tek tek ilgileniyor.