Başkan Deveci'den 19 Mayıs çağrısı

Cemil Deveci, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'ndaki etkinliklere tüm vatandaşları davet ederek, “Bu 19 Mayıs, 1919'daki 19 Mayıs kadar önemli. O nedenle büyük bir coşkuyla hazırlık yapıyoruz” dedi.

Başkan Cemil Deveci, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yıldönümünde Atakum Belediyesi öncülüğünde yapılacak etkinliklerle ilgili birim müdürleri ile toplantı gerçekleştirdi.

19 Mayıs'ın, Samsun için önemli olduğunu söyleyen Başkan Deveci, “Atakum Belediyesi 19 Mayıs'ı her yıl biraz daha güçlenip coşkuyla kutluyor. Bu 19 Mayıs, 1919'daki 19 Mayıs kadar önemli. O nedenle büyük bir coşkuyla hazırlık yapıyoruz. Türkiye'nin her yerinden gelen konuklarımızla 19 Mayıs'ı kutlayacağız. Konserimiz ve gençlik yürüyüşümüz olacak. Bu 19 Mayıs'ta öncekilerden daha farklı bir etkinlik var. Atamızın Selanik'te doğduğu evden alınan ve bisikletçilerimiz tarafından Samsun'a, atamızın bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini başlatmak üzere ilk adımı attığı ve ‘Benim doğum günüm' dediği kente, doğduğu kentin toprağını getiriyorlar. Bağımsızlık savaşının, özgürlük mücadelesinin, ‘egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyerek ilk adımını attığı kentte 19 Mayıs'ı Türkiye'ye örnek olabilecek bir coşkuyla kutlamak için hazırlık yapıyoruz. Bu bayram önemli. 19 Mayıs, Türkiye'nin en önemli bayramlarından bir tanesi ve bu yılın 19 Mayıs'ı çok önemli. Tüm Samsunluları, civar kentteki yurttaşlarımızı Atakum Belediyesi'nin öncülüğündeki etkinliklerle 19 Mayıs bayramını kutlamaya davet ediyorum” diye konuştu.

“gençlik, 19 Mayıs demek”

Deveci, 19 Mayıs günü açılışı yapılacak olan Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkeziyle ilgili de bilgi vererek, “Hasan Ali Yücel, Atatürk'ün en yakın arkadaşlarından birisi. Milli eğitim bakanı, sanat adamı, Köy Enstitüleri'nin kurucusu, Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu koşulların temelini atmış isimlerden birisi. Onun adını taşıyan bir gençlik, bilim ve sanat merkezi Atakum'da oluşturduk. Onun açılışını da yapacağız. 19 Mayıs'a özellikle denk getirdik. Gençlik 19 Mayıs demek, 19 Mayıs da gençliğe emanet edilmiş bir bayram. Zaten Cumhuriyet ve Cumhuriyet'in geleceği de gençliğe emanet edildi. Üniversite kenti olan Atakum'da bilim, sanat alanında gençlerimizin çalışmalarını, kendilerini yetiştirmelerini, birlikte buluşmalarını, birbirlerini motive etmelerini, Cumhuriyet'i ve onun değerlerini birlikte yaşatmanın kararlılığını bir arada geliştirmeye yönelik bir merkez. Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi Atakum için çok önemli bir merkez olacak” şeklinde konuştu.

17 Mayıs'ta Selanik'ten ata toprağını getiren bisikletçilerin karşılanmasıyla başlayacak programda 18 Mayıs'ta Gençlik Kampı yapılacak. Gündüz saatlerinde gençler, sahil temizliği gerçekleştirecek ardından okul ziyareti ve yine sahilde kitap okuma etkinliği yapılacak. Saat 19.30'da Çobanlı İskelesi-Körfez Marina arasında teknelerle fener alayı gerçekleştirilecek. Akşam saat 20.00'de ise Atakum Belediyesi Çatalçam Sosyal Tesisleri'nde Gençlik Kampı'nda söyleşi programı düzenlenecek. Söyleşide Cemil Deveci, TOG üyeleri ve banka Vostro Uzmanı Züleyha Erbil gençlerin sorularını cevaplayacak. Söyleşinin ardından da gerçekleşecek konserde gençler doyasıya eğlenecek. 19 Mayıs günü saat 11.00'de çevrimiçi olarak Uluslararası Sanal Resim Sergisi açılışı gerçekleşecek. Saat 18.00'de ise Cumhuriyet Mahallesi 38. sokakta bulunan Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi'nde toplu açılış töreni yapılacak. Törende Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi, Atakum Belediyesi AtaTohum Merkezi şubesi, Atakum Belediyesi AtaÇocuk Kreşlerinin, Atakum Belediyesi Bilişim Eğitim Merkezi'nin (ATABEM) ve parkların açılışları gerçekleştirilecek. Açılış öncesinde Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi'nde Yüzyılın Rotası Türkiye Tohum Zinciri etkinliği yapılacak. Açılışın ardından saat 19.00'da “Halk Yürüyüşü” gerçekleştirilecek. Lozan Caddesi'nde başlayıp Atakum Kent Meydanı'nda sona erecek yürüyüşün ardından saat 20.00'de Şevval Sam sahne alacak.