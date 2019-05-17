Başkan Deveci'den bayrak çağrısı

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılının Atakum'da coşkuyla kutlanacağını belirterek vatandaşlara 'bayrak asmaları' çağrısında bulundu.

Deveci, "Haydi Atakum, evimizin balkonlarını, iş yerlerimizin camlarını bayraklarımızla donatarak kentimizdeki 100. yıl coşkusunu tüm Türkiye'ye gösterelim" dedi.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılının tüm Türkiye'de olduğu gibi Atakum'da da coşkuyla kutlanacağını söyledi. Deveci, bu önemli günde vatandaşların evlerinin balkonuna, iş yerlerinin camlarına Türk bayrağı asarak, Atakum'u kırmızı beyaz donatmaları ve 100. yıl coşkusuna ortak olmaları çağrısında bulundu.

Haydi Atakum

Atakum Belediyesi ekiplerinin kentin önemli noktalarında bayrak asma çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Deveci, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkarak ulusumuzun kaderini değiştirdiği bu tarihi günün 100. yıldönümü tüm Türkiye'de olduğu gibi Atakumumuzda da coşkuyla kutlanacak. Vatandaşlarımızın bu coşkuya ortak olmaları ve Atakum'u bayraklarımızla adeta gelincik tarlasına çevirmek için destek bekliyorum. Haydi Atakum. Evimizin balkonunu, iş yerimizin camını, apartmanımızı, her yeri bayraklarımızla donatarak 100. yılın coşkusunu Atakum'dan tüm Türkiye'ye gösterelim. Tüm vatandaşlarımızı bu kampanyada görmekten mutluluk duyacağım" diye konuştu.