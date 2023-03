Başkan Deveci'den depremzedelere: “Artık bizim hemşehrimizsiniz”

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, 5 bine yakın depremzedenin Atakum'da ikamet etmeye başladığını ifade ederek, depremzedeleri hemşehrileri olarak kabul ettiklerini söyledi.

Samsun'un Atakum Belediyesi ile Atakum Kent Konseyi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Meclisi iş birliğiyle 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında Atakum'a gelen depremzede ailelerle moral gecesi düzenlendi.

“Artık bizim hemşehrimizsiniz”

5 bine yakın ailenin Atakum'a geldiğini kaydeden Başkan Cemil Deveci, “Ailelerin önemli bir bölümüyle görüştüm. Her birinin birbirinden acı anısı var. Artık bizim hemşehrimizsiniz. Samsunlusunuz. Kalbimizde yeriniz var, yüreğimizi size açtık. Sizin acınızı azaltmak çok mümkün değil biliyorum” dedi.

“Her derdinizde yanınızdayım”

1952 yılından bu yana Türkiye'de 10 büyük deprem olduğunu hatırlatan Başkan Deveci, “İnşaat Mühendisleri Odası her depremin ardından bir rapor hazırlamış. Tüm depremlerin nedeni ve sonuçları aynı. Gölcük depremini de mi unuttuk? Oradaki acıyı ve yıkıntıyı gördük. Bunu unutmayalım. Benim gibi her fırsatta konuşan siyasetçilere unutturmayın. Atakum halkı ilk günden itibaren büyük bir dayanışma gösterdi. İçimizdeki iyilik ortaya çıktı, onun geri girmesine izin vermeyelim. Ne varsa bunun üzerine inşa edelim. Ben sizin belediye başkanınız değilim, bir kardeşinizim. Çocuklarınızın ağabeyiyim. Her derdinizde, sıkıntınızda yanınızdayım. Hepinize tekrar geçmiş olsun, kaybettiğiniz yakınlarınızın mekanları cennet olsun” diye konuştu.