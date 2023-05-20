Başkan Deveci'den gençlere: “Cumhuriyet size emanet”

SAMSUN (İHA) – Atakum Belediyesi, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ve İğne Deliği Gençlik Merkezi iş birliğiyle Atakum Kent Meydanı'nda gerçekleşen festivalle gençler doyasıya eğlendi. Gençlerle bir araya gelip bayramlarını kutlayan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Mustafa Kemal Atatürk bu bayramı da kurduğu cumhuriyeti de size emanet etti” dedi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak milli mücadele meşalesini yakmasının 104. Yıl dönümü olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Atakum'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Atakum Belediyesi, Toplum Gönüllüleri Vakfı, İğne Deliği Gençlik Merkezi iş birliğiyle Atakum Kent Meydanı'nda gerçekleşen 2. Gönüllü Genç Festivali ile gençler bayram coşkusunu yaşadı.

“Sizin bayramınız”

Etkinliklere İğne Deliği Gençlik Merkezi'nde üniversite öğrencilerinin katılımıyla yapılan kahvaltıyla başlayan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ve Av. Gülay Deveci, burada Toplum Gönüllüleri Vakfı Kurucusu İbrahim Betil ve gençlerle iş birliği buluşması gerçekleştirdi. TOG'un yeni yaşını da kutlayan Başkan Deveci, "Bugün önemli bir gün. Hem Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Benim doğum günüm' dediği günün 104. yılı hem de Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın kuruluş yıl dönümü. En önemlisi de Türkiye Cumhuriyeti'nin doğum günü. Bugün Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, sizin bayramınız. Mustafa Kemal Atatürk bu bayramı da kurduğu cumhuriyeti de size emanet etti. Yolunuz açık olsun, bayramınız kutlu olsun” diye konuştu.

Gençlik şölenine dönüştü

Atakum'da bayram sevinci Kent Meydanı'ndaki 2. Gönüllü Genç Festivali'nde konserlerle doruğa ulaştı. İğne Deliği Gençlik Merkezi öğrencilerinin konseriyle başlayan etkinlikte şan performansı konseri, DJ Techno House Party, İki Oda Bir Salon, Yaşlı Amca ve Deniz Tekin'in sahne almasıyla gençlik şölenine dönüştü. Festivale katılan gençler gönüllerince dans edip bayramlarını kutladı.

Cumhuriyet Kadınları Bandosu yine gururlandırdı

Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin gururu Cumhuriyet Kadınları Bandosu da Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından düzenlenen 19 Mayıs Fener Alayı'na eşlik ederek ritimleriyle bayram coşkusunu Samsun sokaklarına yaydı. Büyük beğeniyle izlenen Cumhuriyet Kadınları Bandosu'nu yurttaşlar dakikalarca alkışladı.