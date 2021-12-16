Başkan Deveci'den Samsunspor'a tribünden destek

Cemil Deveci, Samsunspor'un Boluspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı belediye çalışanlarıyla birlikte maratondan takip etti.

Cemil Deveci, yaptığı çağrıyla Atakum Belediyesi personelini Samsunspor- Boluspor maçına davet etti. Belediye önünden hareket eden otobüsle hep beraber maça giden personel, heyecan dolu maçı Başkan Deveci ile maraton tribününden takip etti. Atakum Belediyesi çalışanlarıyla birlikte marşlara eşlik eden Başkan Deveci, maçı büyük bir coşkuyla izledi.