Başkan Deveci'den üniversitelilere çağrı: “Atakumlu olun”

Cemil Deveci, kentte yaşayan öğrencilerin ikametgahlarını Atakum'a aldırmaları çağrısında bulunarak, “Nüfus artınca bütçede her ay 1.5 milyon TL artacak. Bu bütçe öğrencilere aktarılacak” dedi.

Karadeniz Bölgesi'nde ilk defa Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi iş birliğiyle Atakum'da gerçekleştirilen “Katılımcı Bütçe” toplantısının yeni durağı Mimarsinan Mahallesi oldu. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ve belediye bürokratları vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

“Her şeyi şeffaf yönetiyorum”

İmarla ilgili bütün ücretleri sabitlediklerini, indirim gibi yetkileri ortadan kaldırdıklarını ve özel bir yazılım sayesinde imar sürecini hassas bir şekilde takip ettiklerini söyleyen Başkan Cemil Deveci, “Her şeyi şeffaf yönetiyorum. Açık yüreklilikle söylüyorum. Ben size aday olduğumda bir söz verdim. ‘Atakum'un tapusunu verseniz çocuklarımın, yakınlarımın ve bana güvenen sizlerin yere bakacağı bir davranışın içinde olmayacağım' dedim. Sizler Atakumlu vergi veren birer yurttaş olarak beni takip edin, izleyin ve denetleyin. Yakamı bırakmayın. Hem güvenin hem de denetleyin” diye konuştu.

“Türkiye'ye örnek olur”

Üniversite öğrencileriyle ortak projeler ürettiklerini ve bu projelerin sayısını çoğaltmaya çalıştıklarını belirten Cemil Deveci, “Sevgili öğrenciler, Atakum nüfusuna kaydolun. 43 bin öğrenci Atakum sınırları içinde yaşıyor. 20 bini ikametini Atakum'da aldırırsa Atakum Belediyesi'nin aylık bütçesi 1.5 milyon TL artacak. Ben de bu bütçeyi meclisten karar alarak burs, yol, kitap, gıda, giyecek masrafları gibi neye ihtiyacınız varsa size aktaracağım. Gelin bu Türkiye'de ilk olsun, aranızda bir komisyon kurarak bu bütçenin nerede harcanacağına siz karar vereceksiniz. Atatürk'ün gençliği bunu ilk adım kentinde yapabilir ve bu Türkiye'ye örnek olur” şeklinde konuştu.