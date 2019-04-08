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Başkan Doğan: “Birlikte hizmet edeceğiz”

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde Çarşamba Belediye Başkanı seçilen Halit Doğan’a her kesimden hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Çarşamba Belediye Başkanı seçilen Halit Doğan'a her kesimden hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.


Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen ve İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Kemal Çelik ile birlikte Belediye Başkanı Halit Doğan'ı ziyaret ettiler.


AK Parti İlçe Başkanı Taner Özden ve Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Kemal Düzgün ile birlikte ziyaretçilerini karşılayan Belediye Başkanı Halit Doğan, “Sayın Kaymakamımıza ve bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerimize nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni dönemde tüm kurumlarımızla uyum ve işbirliği içerisinde halkımıza hizmet edeceğiz. İlçemizin geleceğine yönelik hizmet ve yatırımları birlikte hayata geçireceğiz” dedi.

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