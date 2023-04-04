Başkan Doğan: “Çarşamba yatırımlarla büyüyor”

Çarşamba Belediyesi 2022 yılı faaliyetlerinin incelediği olağan meclis toplantısı gerçekleşti. Meclis toplantısının ardından Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçede yapımı devam eden ve tamamlanmış çalışmaların bir bölümünü, meclis üyeleri ile birlikte yerinde inceledi. Başkan Doğan, “Çarşambamız yatırımlarımızla büyüyor ve gelişiyor. Göreve geldiğimiz ilk günden beri Çarşambamız için daha iyisini yapma gayesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Meclis üyelerimizle birlikte yatırımlarımızı yerinde inceledik. Güzide kentimiz için hep birlikte çalışıyoruz” diye konuştu.

Başkan Halit Doğan ve belediye meclis üyeleri; Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi, Kırma-Eleme Tesisi, Çarşamba Uluslararası Su Sporları Tesisi, Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, Bilim Merkezi ve Bilim Parkı, Sezai Karakoç Gençlik Merkezi, Kütüphane, Aşiyan Evleri ile Çay Mahallesi Pazar Yerindeki çalışmaları inceledi.

“Çarşamba, yatırımlarla büyüyor”

Çalışmalar hakkında bilgi veren Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Meclis üyelerimizin katılımlarıyla Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantımızı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. 2022 yılında Çarşambamıza kazandırdığımız yatırımlarımız ve devam eden çalışmalarımızın, genel faaliyetimiz yer aldığı faaliyet raporumuzu birlikte inceledik. Meclis üyelerimize Çarşambamızın geçmişine ışık tutan ‘Çarşamba Nüfus Defteri'ni hediye ettik. Toplantımızın ardından meclis üyelerimiz ile birlikte ilçemizde yapımı tamamlanmış ve devam eden yatırımlarımızı yerinde inceledik. Çarşambamız yatırımlarımızla birlikte büyüyor ve gelişiyor. Biz Çarşambamız için aynı gayret ve heyecanla çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda ilçemize yeni yatırım alanları kazandırıyor, Çarşambamızın örnek bir kent olabilmesi gayesiyle hareket ediyoruz. İstihdam ve kalkınmaya katkı sağlayacak olan Çarşamba Organize Sanayi Bölgemizde çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Olimpik standartlarda ülkemizin ilk Durgunsu Kano Yarış Parkuru olma özelliğine sahip Çarşamba Uluslararası Su Sporları Tesisimizde, Yarım Olimpik Kapalı Yüzme Havuzumuzda da çalışmalarımız devam ediyor. Spordan eğitime her alanda Çarşamba'mızın kalkınması için hareket ediyoruz. Geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeyi ümit ettiğimiz Bilim Merkezi ve Parkımızda; Sezai Karakoç Gençlik Merkezimizde de meclis üyelerimizle birlikte incelemelerde bulunduk. Türkiye'nin ilk geniş kapsamlı, AVM içerisindeki halk kütüphanesi olma özelliğini taşıyan Çarşamba Halk Kütüphanemizde çalışmalarımız sona yaklaştı. İlçemizde doğru yapılanma ve yaşam konforunu arttırmak adına hayata geçirdiğimiz; modernliğin ve estetiğin adresi Aşiyan Evlerimiz yükseliyor. Tüm bu çalışmalarımızı meclis üyelerimizle birlikte yerinde inceleyerek kendilerini bilgilendirdik. Çarşambamız için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.