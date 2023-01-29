Başkan Doğan: "Çarşamba'nın gelecek 100 yılı için altyapı çalışmalarına başladık"

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba'da altyapı çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, "Şehrimizin gelecek 50-100 yılı için yapılması gereken bu çalışmayı yapmayı tercih ettik" dedi.

Çarşamba Belediyesi Başkanı Halit Doğan, altyapı çalışmaları sayesinde ilçenin gelecek 100 yılına hizmet ettiklerini söyledi. Altyapı çalışmalarının devamında üstyapı çalışmaları ile ilçeye modern bir kimlik kazandırılacağının da altını çizdi.

İlçede öncelikli çözülmesi gereken altyapı sorunlarını gidermek için çalışmalar yürüttüklerini belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "İlçemizde yapılan kazılardan ve değişen borulardan da görüldüğü üzere Çarşamba'mızın bir an evvel çözülmesi gereken altyapı sorununu gidermek için SASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından çalışmalara başlandı. Kazı çalışmaları sırasında ve sonrasında mutlaka trafik konforumuzda, esnafımızın iş hareketliliğinde sorunlarımız oluyor. Bu çalışmaları hiç yapmayabilir, alkışları alacak dokunuşlar yapabilirdik ama şehrimizin gelecek 50-100 yılı için yapılması gereken bu çalışmayı yapmayı tercih ettik. Parsel bağlantıları sonrası Büyükşehir Belediyemize ait yollarda ve ilçe belediyemize ait yollarda kaldırım ve yol çalışmalarını yapacağız. Çalışmaları biten Gazi Bulvarındaki alanda şehrimize yakışacak bisiklet ve yürüyüş yolları ile çevre düzenlemelerine başladık. Hemşehrilerimizin de hoşgörüsü ile şehrimizi ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Anlayışları için tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, saygı ve sevgilerimizi sunuyorum" diye konuştu.