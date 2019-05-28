Başkan Doğan şampiyonluk sözü aldı

Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Ticaret Odası Başkanı Ahmet Yılmaz ve AK Parti İlçe Başkanı Taner Özden ‘2018 INAS Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan özel sporcu Esra Bayrak'ı evinde ziyaret etti.

Ziyarette Esra Bayrak'ı tebrik eden Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “İlçemizden dünya şampiyonu çıkması bizleri gururlandırdı. Özel sporcularımız başarıları ile örnek alınması gereken kişilerdir. Esra kardeşimizin ağzından başarı öyküsünü dinleme fırsatı yakaladık. Bir gencin çalışarak dünya şampiyonu olabileceğini ve büyük başarılara imza atabileceğini gösterdi genç kardeşimiz bize. İyi bir eğitim ve spor hayatı geçirmesi için bizler de büyükleri olarak üzerimize düşeni yapacağız. 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan altın madalya ile döneceğinden hiçbir şüphemiz yok” dedi.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak için var gücü ile çalıştığını söyleyen Esra Bayrak, “Altın madalyayı kazanarak şampiyon olacağım ve İstiklal Marşı'nı bütün dünyaya bir kez daha okutacağım” diye konuştu.

Sporla 15 yaşında tanıştığını, sporla beraber hayatında büyük gelişmeler ve değişimler olduğunu ifade eden Esra Bayrak, “Sürekli yeni yerler ve yeni insanlar tanıdım ve tanımaya da devam ediyorum. Spor en büyük tutkum ama eğitim hayatımı da sürdürmek istiyorum. Eğitimdeki amacım da yine sporla ilgili beden eğitimi öğretmeni olmak istiyorum. Çarşamba Belediye Başkanımız Halit Doğan'a, Çarşamba Kaymakamımız Doç. Dr. Şükrü Yıldırım'a, Çarşamba Ticaret Odası Başkanı Ahmet Yılmaz'a ve AK Parti İlçe Başkanı Taner Özden'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. Ülkemizi Tokyo'da en iyi şekilde temsil etmek ve şampiyon olarak dönmek istiyorum” ifadelerini kullandı.