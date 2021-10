Başkan Doğan: “Sanatı, sporu, eğitimi her yönüyle destekliyoruz”

Belediye tarafından düzenlenen Kültür ve Sanat Kursları için kayıtlar başladı.

Çarşamba Belediyesi tarafından sosyal ve kültürel faaliyetleri desteklemek amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen ücretsiz Kültür-Sanat Kursları için kayıtlar başladı. Tiyatro, drama, müzik ve halk oyunları gibi birçok branşın yer aldığı kurslarda son başvuru tarihi 22 Ekim Cuma.

“Sanatı, sporu, eğitimi her yönüyle destekliyoruz”

Çarşamba'da her türlü sosyal ve kültürel faaliyetin desteklendiğini belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Çarşamba'mızda gençlerimizin ve ilgili tüm hemşehrilerimizin gelip katılabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri Kültür-Sanat Kurslarımızın bu yıl ikincisini düzenliyoruz. İlkini 2019 yılında düzenlediğimizin kurslarımıza pandemi nedeniyle ara vermek durumunda kalmıştık. Bu yıl tekrardan kurslarımızı açıyoruz. Üniversite öğrencilerimiz de kentimize, okullarına döndüler. Onların da hem ilçemizde, ilgili oldukları alanlarda kendilerini geliştirebilecekleri hem de yeni yeteneklerini keşfedecekleri yerler ve kurslar açmış oluyoruz. Küçüğünden büyüğüne her yaştan insanımıza kurslarımızın kapıları sonuna kadar açık. Tüm vatandaşlarımız da ücretsiz olarak açtığımız bu kurslarımıza gelip katılabilirler. Biz Çarşamba Belediyesi olarak ilçemizde sanatı, sporu, eğitimi her yönüyle destekliyoruz” şeklinde konuştu.

Başvurular 22 Ekim Cuma'ya kadar devam ediyor

Çarşamba Belediyesi Kültür ve Sanat Kusları'nda kursiyerler; temel robotik kodlama, zeka oyunları, Türk halk müziği, Türk halk oyunları, ses eğitimi, bağlama, keman, piyano, gitar, ney, kaval, tiyatro ve drama gibi branşlarda istedikleri kurslara katılabilecekler. Kurslara başvurmak isteyenlerin22 Ekim 2021 Cuma gününe kadar, Cemil Şensoy Kültür Merkezi'ne gelerek kayıt yaptırmaları gerekiyor.