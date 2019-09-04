Başkan Doğan üniversiteyi kazanan öğrencileri ağırladı

Kahvaltı programına Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Yılmaz ve üniversiteyi yeni kazanan Çarşambalı öğrenciler katıldı.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Üniversiteyi kazanan değerli kardeşlerimiz ile bir araya gelerek tanışmak istedik. Aynı şehirlerde üniversite okuyacak öğrencilerimizin burada tanışmasına vesile olduk. Kardeşlerimiz bizleri farklı illerde temsil edecek, öğrencilerimizin her zaman sıkıntıları ile ilgilenecek ve onlara her zaman destek olacak büyüklerinin olduğunu bilmelerini istedik. Gençlerimiz için yeni bir hayat başlıyor, üniversite eğitimi hayatımızın önemli bir alanı. Üniversite hayatınız boyunca kendinizi iyi yetiştirin, önemli bir fırsat yakaladınız ve bu fırsatı iyi değerlendirin. İnanıyorum ki sizler aileniz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı işler yapacaksınız. Hepinize canı gönülden başarılar diliyorum. İnşallah gelecekte de güzel projelerde yeniden birlikte oluruz, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, “Üniversite sadece okul değil insanın karakterinin ve kişiliğinin oluştuğu, geleceğe farklı gözlerle bakmanızı sağlayan yerdir. Fakülteleri bitireceksiniz sonra başka sınavlara gireceksiniz, bu sınavlarda zor sınavlar olacak bu sınavlarda da başarı göstereceğinizden hiçbir şüphem yok. Yarının kaymakamı, belediye başkanı, yöneticileri sizler olacaksınız, sizler bizim için değerlisiniz. Kendinizi iyi yetiştirin üniversitelerin hazırladığı sempozyum, konferans ve fuarlara kesinlikle katılın. Bu kahvaltının amacı sizlerle bir araya gelmek, hem tanışmak hem de sorunlarınızı örenmek ve yardımcı olmak. Gittiğiniz yerlerde sıkıntılar yaşayabilirsiniz bizleri daima arayabilirsiniz, sizlere her zaman destek olacağız. Bu güzel organizasyon için teşekkür ederim, katılımlarınız için de sizlere teşekkür ederim. Hayatınızda başarılar dilerim” diye konuştu.

Çarşamba Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir ve Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Yılmaz da birer konuşma yaparak öğrencilere başarılar dilediler. Öğrenciler kendilerini tanıttıktan sonra program soru-cevap şeklinde devam etti. Öğrenciler kendilerine verilen formları doldurarak yetkililere teslim etti.

Program sonunda öğrenciler Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan'a teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdiler.