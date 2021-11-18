İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Başkan Doğan ve Kazım Yılmaz Çarşamba'nın güncel sorunlarını görüştü

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Ticaret Borsası(ÇTB) Başkanı Kazım Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Ticaret Borsası(ÇTB) Başkanı Kazım Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.


Çarşamba'nın güncel sorunlarının gündeme alındığı ve ilçeye dair konularda karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğu ikili görüşmede, Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan'ı makamında ağırladı.


Başkan Kazım Yılmaz, Çarşamba'nın güncel konularının istişare edildiği görüşmenin ardından Doğan'a nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.