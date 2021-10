Başkan Doğan'dan eğitime tam destek

Çarşamba Belediyesi 2021-2022 eğitim-öğretim döneminin açılması ile birlikte öğrencilerin yanında olduklarını göstermek ve eğitimlerine katkı sağlamak için 300 öğrenciye TYT-AYT test kitabı seti, 400 öğrenciye kırtasiye, 250 öğrenciye kıyafet yardımı ve 25 okulun boya, tadilat ve çevre düzenleme çalışmalarını tamamladı. Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba'yı bir öğrenci kenti haline getirdiklerini belirterek, "İlçemizde liseden, üniversiteye birçok okul ve öğrenciye ev sahipliği yapıyoruz. Çarşamba hepimizin evi. Gençlerimiz yeter ki okusunlar, biz hep onların yanındayız" dedi.

Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir ve Halk Eğitim Müdürü Enver Şahin; Halk Eğitim Merkezince lise mezunu öğrencilerin üniversiteye hazırlanmalarına yönelik açılan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldiler. Gerçekleşen programda gençlerin eğitimlerine katkı sunmak amacıyla Çarşamba Belediyesince, öğrencilere TYT ve AYT test kitabı seti desteğinde bulunuldu.

“Sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçemize hizmet ediyoruz”

Eğitime yönelik her türlü desteği, her zaman sürdüreceklerini ifade eden Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Öğrencilerimiz sınavlara daha iyi hazırlansın, derslerine daha iyi odaklasınlar diye hem okullarımızın fiziki ortamlarında düzenleme ve yenileme çalışmaları yaptık hem de öğrencilerimize kırtasiye ve test kitabı desteğinde bulunduk. 25 okulumuzun tadilat işlemleri bitti, 400 öğrencimize kırtasiye, 250 öğrencimize kıyafet yardımı, 300 öğrencimize TYT-AYT test kitabı seti ulaştırdık. Öğrencilerimizin her zaman yanında olan bir sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Daha önce de üniversite sınavına ve KPSS'ye giren öğrencilerimizin başvuru ücretlerini belediyemizce karşılamıştık. Öğrencilerimize değer veriyoruz, onlar yeter ki eğitimlerini tamamlayıp vatanımıza, milletimize hayırlı birer evlat olsunlar. Devletimiz her zaman, her türlü desteğiyle gençlerimizin yanında olmaya devam edecektir” dedi.

"Çarşamba bir öğrenci kenti"

Çarşamba'nın bir öğrenci kenti haline geldiğini belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Çarşamba'mız genç nüfusu fazla bir ilçe. İlçemizde Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi gibi büyük fakültelere de ev sahipliği yapıyoruz. Gençlerimiz, ilçemizde eğitimlerini güzelce tamamlarken kendilerini de geliştirebilsinler diye Çarşamba'mıza sosyal faaliyetler alanları, spor tesisleri kazandırmaya özen gösteriyoruz. Hep birlikte Çarşamba'mızı bir öğrenci kenti haline getiriyoruz. Öğrencilerimizin de ailelerinin de içleri ferah olsun. Çarşamba hepimizin evi, bugünümüzün teminatı yarınımızın mimarı gençlerimiz de hepimizin evlatları, kardeşleri. Onların eğitimi bizler için çok değerli" ifadelerini kullandı.