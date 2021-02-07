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Başkan Doğan'dan sevindiren açıklama

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, sosyal yardım alan ailelerin çocuklarının YKS sınav ücretlerinin belediye tarafından karşılanacağını açıkladı.


YKS başvuru ücretlerinin belediye tarafından karşılanacağına ilişkin açıklamada bulunan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Sosyal yardım alan ailelerimizin ve pandemide iş yeri kapanan çalışanlarımızın çocuklarının YKS ücretlerini belediyemiz karşılayacaktır. Başvurularınızı Sosyal Hizmetler Birimimize yapabilirsiniz” açıklamasında bulundu.


Başkan Doğan'ın açıklamasının ardından veliler ve öğrenciler heyecan yaşadılar.

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