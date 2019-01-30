Başkan Ersan Aksu A takımını açıkladı

AK Parti'de Samsun'u yeni dönemde temsil edecek yürütme kadrosu belli oldu.

AK Parti Samsun İl Yönetimi Başkan Ersan Aksu yönetiminde toplandı. Başkan Aksu, toplantıda yönetim kurulu üyeleri arasından başkan yardımcılarını ve görevlerini belirledi. Yürütme kurulu ilk toplantısını da gerçekleştirdi. AK Parti Samsun İl Başkanlığı'nda gerçekleşen il yönetim kurulu toplantısında başkan yardımcılığı görevlerine şu isimler belirlendi:

Siyasi Hukuki İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Mehmet Köse

Teşkilattan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Muharrem Kayan

Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Ayşegül Korkmaz

Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Atnan Arslan

Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Ali Kemal Yazıcı

Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Ahmet Muştu

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Mahmut İşbilir

Ekonomi İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Haluk Bülbül

Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Dursun Mücahit Erbin

Mali ve İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Selamettin Ünal

AR-GE'den Sorumlu Başkan Yardımcısı: Zehra Karaçuha

İnsan Haklarından Sorumlu: Ömer Faruk Kök

Çevre ve Şehir ve Kültürden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Hilmi Eker

Genel Sekreter: İlhan Kara