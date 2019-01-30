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Başkan Ersan Aksu A takımını açıkladı

AK Parti’de Samsun’u yeni dönemde temsil edecek yürütme kadrosu belli oldu.

AK Parti'de Samsun'u yeni dönemde temsil edecek yürütme kadrosu belli oldu.


AK Parti Samsun İl Yönetimi Başkan Ersan Aksu yönetiminde toplandı. Başkan Aksu, toplantıda yönetim kurulu üyeleri arasından başkan yardımcılarını ve görevlerini belirledi. Yürütme kurulu ilk toplantısını da gerçekleştirdi. AK Parti Samsun İl Başkanlığı'nda gerçekleşen il yönetim kurulu toplantısında başkan yardımcılığı görevlerine şu isimler belirlendi:


Siyasi Hukuki İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Mehmet Köse


Teşkilattan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Muharrem Kayan


Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Ayşegül Korkmaz


Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Atnan Arslan


Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Ali Kemal Yazıcı


Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Ahmet Muştu


Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Mahmut İşbilir


Ekonomi İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Haluk Bülbül


Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Dursun Mücahit Erbin


Mali ve İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Selamettin Ünal


AR-GE'den Sorumlu Başkan Yardımcısı: Zehra Karaçuha


İnsan Haklarından Sorumlu: Ömer Faruk Kök


Çevre ve Şehir ve Kültürden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Hilmi Eker


Genel Sekreter: İlhan Kara

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