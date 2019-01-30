Başkan Ersan Aksu A takımını açıkladı

AK Parti’de Samsun’u yeni dönemde temsil edecek yürütme kadrosu belli oldu.
AK Parti'de Samsun'u yeni dönemde temsil edecek yürütme kadrosu belli oldu.
AK Parti Samsun İl Yönetimi Başkan Ersan Aksu yönetiminde toplandı. Başkan Aksu, toplantıda yönetim kurulu üyeleri arasından başkan yardımcılarını ve görevlerini belirledi. Yürütme kurulu ilk toplantısını da gerçekleştirdi. AK Parti Samsun İl Başkanlığı'nda gerçekleşen il yönetim kurulu toplantısında başkan yardımcılığı görevlerine şu isimler belirlendi:
Siyasi Hukuki İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Mehmet Köse
Teşkilattan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Muharrem Kayan
Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Ayşegül Korkmaz
Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Atnan Arslan
Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Ali Kemal Yazıcı
Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Ahmet Muştu
Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Mahmut İşbilir
Ekonomi İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Haluk Bülbül
Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Dursun Mücahit Erbin
Mali ve İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Selamettin Ünal
AR-GE'den Sorumlu Başkan Yardımcısı: Zehra Karaçuha
İnsan Haklarından Sorumlu: Ömer Faruk Kök
Çevre ve Şehir ve Kültürden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Hilmi Eker
Genel Sekreter: İlhan Kara