Başkan Hamit Kılıç: “Bu bir bayrak yarışı”

Zihni Şahin'den devraldığı Bafra Belediye Başkanlığı görevine tekrar seçilen Hamit Kılıç, “Biz de bu bayrağı aldığımız yerden daha ileriye götürme noktasında elimizden gelen gayreti göstermeye çalışacağız” dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ı makamında ziyaret etti. Başkan Şahin, yaklaşık 10 aylık başkanlığının ardından halkın teveccühleri ile yeniden seçilen Başkan Kılıç'a hayırlı olsun dileklerini iletti. Başkan Zihni Şahin, Bafra Belediye Hizmet Binası önünde Belediye Başkanı Hamit Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı Av. İbrahim Semiz, MHP İlçe Başkanı Barbaros Turna, teşkilat mensupları, belediye birim müdürleri ve personeli tarafından karşılandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ve Başkan Hamit Kılıç ve bir süre sohbet etti.

Başkan Şahin ziyaretle ilgili olarak şunları söyledi: “Şehirlerimizi yaşanabilir hale getirmek için gayretler sarf ettik. Taş üstüne taş koyan her bir insanımıza, belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu akşam Başkan Hamit Kılıç kardeşim ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığım süre içerisinde Baframıza yaptığımız çalışmaları yerinde inceledik. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak Gençlik Caddesi ve diğer caddelerdeki ışıklandırma yaptığımız yerleri birlikte gezdik. Ziyaretlerimiz esnasında vatandaşlarımızla hasbihal ettik. Yaptığımız çalışmalar Baframıza hayırlı olsun“ diye konuştu.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zihin, Baframıza dokuz yıl belediye başkanı olarak birçok hizmetlerde bulundu. Son bir yılda da Büyükşehir Belediye Başkanı olarak güzel hizmetler imza attı. Samsunumuzun bütün ilçelerinde olduğu gibi ilçemizde de güzel çalışmalar yaptı. Bu anlamda ben bugüne kadar ilçemize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Zihni başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışıdır. Biz de bu bayrağı aldığımız yerden daha ileriye götürme noktasında elimizden gelen gayreti göstermeye çalışacağız” şeklinde konuştu.