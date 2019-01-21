Başkan Hamit Kılıç: “Cumhurbaşkanımızı mahcup etmeyeceğiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Ocak tarihinde Samsun'da gerçekleştirdiği aday tanıtım toplantısı ile Cumhur İttifakı'nın Bafra Belediye Başkanlığı adaylığı kesinleşen Hamit Kılıç, önce AK Parti İlçe Başkanlığının gerçekleştirdiği basın toplantısına katıldı, daha sonra ise MHP Bafra İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti İlçe Teşkilatındaki basın toplantısına, İlçe Başkanı İbrahim Semiz, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, AK Parti İlçe Yönetimi, Kadın ve Gençlik Kolları Başkan ve üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Semiz: “Çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız”

AK Parti İlçe Binasında düzenlenen törende düşüncelerini ifade eden İlçe Başkanı İbrahim Semiz, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan mevcut Belediye Başkanımız ve 31 Mart seçimlerinde yeniden aday olan Hamit Kılıç 8 aylık görev sürecinde halkımızın teveccühünü kazanarak kendisinden beklenenin karşılığını fazlasıyla verdi. Bu günden itibaren tüm gayretimizle 31 Mart seçimlerinde yine başaralı olabilmek için tüm gücümüzle çalışacağız. Çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız” dedi.

Kılıç: “Farkındalık oluşturduğumuza inanıyorum”

Bafra Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının Bafra belediye Başkan Adayı olan Hamit Kılıç ise,” Bizler 8 aylık süreç içerisinde elimizden geldiği kadar hizmet üretmeye çalıştık. Ekip arkadaşlarım ile birlikte ilçede bir farkındalık oluşturduğumuza inanıyorum. Aday olmamızda teşkilatımızın, halkımızın, Milletvekillerimizin teveccühü ve Sayın Cumhurbaşkanımızın uygun görmesi ile yeni bir aşkla yola çıkmış bulunuyoruz.”

Kılıç: “Aday adayı olan arkadaşlara teşekkür ediyorum”

Seçimi kazanmakla ilgili hiçbir endişelerinin olmadığını ifade eden Başkan Hamit Kılıç, “Amacımız bölge hatta Türkiye ortalamasının üzerine çıkacak bir oy oranı ile Bafra'mızın adını teşkilatımızda ön plana çıkarma gayreti içinde olacak, bunun için gece gündüz çalışacağız. Ben aday adayı olan arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Oldukça seviyeli ve demokratik bir şekilde çalışmalarını sürdürdüler. Bu bir nasip olayıdır. Eksikliklerimiz mutlaka var. Eksikliklerimizi de birlikte bertaraf edeceğiz.”

“Cumhurbaşkanımızı mahcup etmeyeceğiz.”

Aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kendisini mahcup etmeyeceğine dair söz verdiğini dile getiren Başkan Kılıç, “Tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanımız şahsımı davet ettiğinde, ‘Hamit bey bizi mahcup etme. Teşkilatımızla birlikte durmaksızın çalışın' ifadesine karşılık kendisine teşkilatımız adına da söz verdim. Allah'ın izniyle 31 Mart seçimlerinde çok yüksek oy oranı ile verdiğimiz sözü yerine getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın Bafra Belediye Başkan adayı olarak belirlenen Hamit Kılıç basın toplantısının ardından, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz ile birlikte Cumhur İttifakı'nın bir diğer ortağı olan MHP İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

İlçe Başkanı Barbaros Turna ve partililer tarafından karşılanan Başkan Kılıç, buradaki açıklamasında “Derdi vatan ve millet olan iki partinin el ele vererek oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın gereğini yine birlikte yapacağız” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Bafra İlçe Başkanı Barbaros Turna ise, “Cumhur İttifakı olarak çıkmış olduğumuz bu yolda Allah bizlere hayırlı sonuçlar nasip eylesin. Var gücümüzle çalışarak bu ittifakın başarılı olması için gayret göstereceğiz” açıklamasında bulundu.