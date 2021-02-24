Başkan Kılıç: “1 kişiyi mağdur edecek çalışmanın yanında durmam”

Mevsimsel değişimlerin de etkisiyle Terme ilçesinde her yıl yaşanan sel felaketine çözüm çalışmaları devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Terme Çayı etrafındaki birçok vatandaşın evi ve esnafın iş yeri kamulaştırma kapsamına alındı.

“Sizin yanınızdayız”

Kamulaştırmadan şikâyetçi olanları konuyla ilgili aydınlatmak ve fikir alışverişinde bulunmak üzere vatandaşlarla Terme Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda bir araya gelen Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Terme Belediyesi olarak vatandaşımızı, esnafımızı, mal sahibini ve kiracıyı zora düşürecek kararların karşısındayız. Tarih boyunca değişimler her zaman sancılı olmuştur. Elbette Termemizdeki değişiminde kolaylıkla olmasını beklemiyoruz. Proje içerisinde 1 kişiyi mağdur edecek çalışmanın yanında durmam. Bizler Terme Belediyesi olarak sizin yanınızdayız” diye konuştu.

6/A maddesi endişesi

Kamulaştırma Kanunu içerisinde bulunan 6/A maddesinden vatandaşların endişe duyduklarını bildiren Başkan Ali Kılıç, “Her mülk sahibinin doğal hakkı olarak vatandaşlarda kendilerini savunuyorlar. Hem belediye olarak hem de proje yetkilileri olarak kimseyi mağdur etmeden Terme'yi sel kâbusundan kurtarmanın peşindeyiz. Islah projesi ilçe için estetik kaygıyla yapılan bir proje değil, bir mecburiyettir” ifadelerini kullandı.

Projeyle ilgili açıklamalarının ardından Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, katılımcıların sorularını cevapladı. Toplantıya sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.