Başkan Kılıç: "Amacımız engellileri kardeşlerimizin sosyal hayata katılmalarını sağlamak"

Bafra Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi'nde devam eden kursu ziyaret eden Başkan Kılıç, çalışmaları inceleyerek kursiyerler ile sohbet etti. Başkan Kılıç, kentte yaşayan engellilerin çalışmalarına destek olmak ve sosyal yaşantılarına katkı sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında hayata geçirilen el sanatları kursunda üretilen ürünler ilgili Halk Eğitim Müdürlüğü Usta Öğreticisi Derya Bircan'dan bilgiler aldı.

Konu hakkında düşüncelerini ifade eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “İlçemizdeki her yaştan engelli vatandaşların toplumumuzun önemli ve değerli bir parçası. Onların sosyal yaşantılarını destekler hizmetler üretmek ise bizlerin görevleri arasında. Bafra Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz iş birliği ile Engelli Koordinasyon Merkezimizde bu yıl ikinci kez hayata geçirdiğimiz kursumuzda amacımız engellileri kardeşlerimizin sosyal hayata katılmalarını sağlamak. Kendilerine gerekli ortam ve imkân sağlandığında engelli kardeşlerimizin ne kadar üretken olduğunu görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor” dedi.