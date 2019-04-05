Başkan Kılıç, avukatların gününü kutladı

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeni ile Baro Bafra Temsilciliği'ni ziyaret etti. Ziyarete Cumhuriyet Başsavcısı Turgut Türkmen ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Elif Akkaya da katıldı.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Adliyesi'nde bulunan Bafra Baro Temsilciliği'ni ziyaret ederek 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutladı. Başkan Kılıç, “Toplumumuzun hak ve özgürlüklerini savunmak için yasalara bağlı olarak fedakarca çalışan tüm avukatlarımızın, 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyor; çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Bafra Baro Temsilcisi Av. Serkan Dönüm ise, “Belediye Başkanımız Hamit Kılıç'ı yeniden başkan seçilmesi nedeni ile öncelikle tebrik ediyor, bizleri bu özel günümüzde ziyaretlerinden dolayı da teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Başkan Kılıç'a, AK Parti İlçe Başkanı Av. İbrahim Semiz ve Bafra Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü Murat Bircan eşlik etti.