Başkan Kılıç: “Bafra'yı hak ettiği hizmetler ile buluşturmaya devam edeceğiz”

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Bafra'nın 21 merkez, 118 kırsal mahallesine ulaşmaya, onların sorunlarını, talep ve tavsiyelerini dinlemeye devam ediyoruz. Ben değil biz anlayışı ile Baframızı hak ettiği hizmetler ile buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Kılıç, Büyük Pazar Yeri'nde yapılan çorba ikramından sonra esnafları ziyaret etti. Yürütülen çalışmaların vatandaşlara yansımasını birebir dinleyerek öğrendiklerini belirten Kılıç, “Onların düşünceleri, tavsiyeleri ve eleştirileri bizler için son derece önemli. Biz Bafra için her alanda etkin mücadele veriyoruz. Tüm ekiplerimiz mesai kavramı gözetmeksizin sahadalar. Şu an ilçe merkezinde SASKİ tarafından Baframızın 50 yıllık sorununu ortadan kaldıracak çok yönlü altyapı yatırımının çalışmaları devam ediyor. Bunlar yapılırken, inşa edilirken ve yenilik kazandırılırken elbette bazı sıkıntıları çekeceğiz. Halkımız ile bunun istişaresini, değerlendirmesini karşılıklı çay eşliğinde gerçekleştirdiğimiz sohbet ile yapıyoruz. Bu günde büyük pazarımızın saygıdeğer esnafları ve vatandaşlarımızla iç içe olduk. Görüş alış verişinde bulunduk” şeklinde konuştu.

Kemalpaşa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekonomik ömrünü tamamlayan pazar yerini yepyeni bir görüneme kavuşturarak modernize ettiklerini anlatan Kılıç, “Pazar esnafımız ve vatandaşlarımız mevcut durumundan oldukça memnun. Onların memnuniyeti bizlerin mutluluk vesilesi” diyerek pazar yerindeki düzenlemelerden bahsetti.

“Gücümüzü halkımızdan alıyoruz”

“Biz gücümüzü halkımızdan alıyoruz” diyen Kılıç sözlerini şöyle tamamladı:

“Yürüttüğümüz saha çalışmaları ile sürekli bilgilendirme yapıyoruz. Onların bizden talep ettiklerini önemsiyor ve daima notumuzu alarak değerlendiriyoruz. Halkımızın içinde olmak bize ekstra güç veriyor. Bizim makamımızın kapısı vatandaşlarımıza açık. Hemşehrilerimiz daima bizlerle görüşme imkanına sahip. Gelip de görüşemeyen, arayıp ulaşamayan yoktur. Halkımız bizi sürekli ziyaret ediyor, bizler de halkımızın davetlerine katılma gayretinde oluyoruz. Ben değil biz anlayışı ile Baframızı hak ettiği hizmetler ile buluşturmaya devam edeceğiz.”