Başkan Kılıç Bafra'yı karış karış dolaşıyor

Bafra şehir merkezine 37 km uzaklıkta Bengü, 33 km uzaklıkta olan Başkaya, 31 km mesafede olan İğdir ve 29 km uzaklıktaki Yiğitalan Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kılıç, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu. Başkan Kılıç ayrıca Bengü Ambaryanı Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi seyyar taş kırma makinesi çalışma alanında inceleme yaparak, Komşupınar Mahalle Muhtarı Osman Kurt ve ekip çalışanları ile değerlendirmelerde bulundu.

“Söz verdiğimiz gibi”

Uzak yakın demeden vatandaşların ayağına gittiklerini belirten Kılıç, "Kapısını çalıyor, hal hatır soruyoruz. Bu ziyaretlerde, seçim sürecinde aldığımız notların yanı sıra göreve gelir gelmez tüm mahallemizde belirlediğimiz sorun ve beklentileri çözüme kavuşturmaya çalışıyor, söz konusu sorunları yerinde inceliyor, mahalle muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla istişareler gerçekleştiriyoruz. Yeni taleplerle ilgili de anlık çözüme kavuşacak olanları yerinde verdiğimiz talimatlarımızla karşılarken, kısa ve orta vadede çözebileceklerimizin de planlamalarını yine yerinde yapıyoruz” dedi.

“Bafra'yı karış karış dolaşıyoruz”

"Gidemediğin yer senin değildir" sözünden hareketle uzak mahallelerden yakın mahallelere, sorunu daha fazla olan bölgelerden daha az olan bölgelere doğru bir ziyaret takvimi oluşturduklarını anlatan Kılıç, "Size oy versin veya vermesin bütün ilçe halkımızla konuşuyor, kucaklaşıyoruz. Ziyaretlerimizde mahallelerimizde yapılan bu çalışmaları da yerinde inceleme fırsatı buluyoruz. Meclis üyelerimiz, başkan yardımcılarımız ve birim amirlerimizle birlikte hemşehrilerimizin yeni taleplerini dinlemeye devam ediyor, sadece belediyemizi ilgilendiren konularda değil, Büyükşehir, SASKİ, veya diğer kurumlarla ilgili talepleri de dinliyor, talebin ilgili kurumlara iletilmesini ve çözümü için takibini de sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

“Bize ulaşamayana, biz ulaşmaya devam edeceğiz”

Ziyaretlerde muhtarlardan sokaktaki vatandaşlara, hanımlardan gençlere ve çocuklara kadar her kesimden vatandaşla görüşme fırsatı bulduklarını belirten Başkan Kılıç şunları söyledi: "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kapımız her bir vatandaşımıza açık oldu. Ancak bunu asla yeterli görmedik. Bize ulaşamayan vatandaşlarımıza biz ulaşıyor, vatandaşlarımızı dinliyor, önceliklerini öğreniyor, sorunları yerinde tespit ediyor, çözüm yollarını onlarla yaptığımız fikir alışverişleriyle değerlendiriyoruz. Bu ziyaretleri, taleplerin ve devam eden çalışmaların yerinde tespiti, yeni başlayacak çalışmaların fizibilitesi ve planlaması ile vatandaşlarımızla istişareler bakımından oldukça fazla önemsiyoruz. Kapımız vatandaşlarımıza bundan sonra da her zaman açık olacak. Diğer taraftan da bu mahalle ziyaretlerimizde devam edecek.”

Ziyaretlerde Başkan Kılıç'a Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Tokgöz ve Şaban Hüryaşar, Meclis Üyesi Ali Oğuz ve Fen İşleri Müdürü Gökhan Ünal eşlik etti.