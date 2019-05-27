Başkan Kılıç: “Binali Yıldırım'ın Türkiye'ye büyük hizmetleri oldu”

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ile birlikte İstanbul Bağcılar'da Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için destek istedi.

İstanbul Bayrampaşa Bafralılar Derneği ve İstanbul Bayrampaşa Bafraspor Kulübü tarafından düzenlenen iftar yemeği sonrası Bayrampaşa Meydanı'nda bulunan stantları ziyaret eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve Milletvekili Orhan Kırcalı burada vatandaşlar ile selamlaştı.

Bağcılar'da ilk olarak Cumhur İttifakı seçim stantlarını ziyaret eden Başkan Kılıç ve Milletvekili Kırcalı, burada çalışmalarını yürüten AK Parti ve MHP teşkilat üyeleri ile sohbet ettiler, Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için vatandaşlardan destek istediler.

Alanda bulunan diğer stantları da gezen Başkan Kılıç ve Milletvekili Kırcalı burada bulunan Genç Bafralılar Derneği ve İstanbul Samsun Salıpazarlılar Derneği (İst-Sal-Der) stantlarını ziyaret ederek hemşerileri ile Ramazan sevincini paylaştılar.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Kılıç, “Bu anlamda Bafralıların buluştuğu iftarda ve sonrasında Milletvekilimiz Av. Orhan Kırcalı ile birlikte Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'a vatandaşlarımızdan destek istedik. Bağcılar Meydanı'nda Cumhur İttifakı seçim stantlarını ziyaret ederek hem seçim çalışması yürüten arkadaşlarımızla hem de halkımızla hasbihal ettik. Binali Yıldırım'ın seçim çalışmalarında da ifade ettiği gibi, Binali Yıldırım'ın hizmetlerini, AK Parti iktidarının hizmetlerini görmek isteyen bölünmüş yollara baksın, hızlı trenlere baksın, havayolunu halkın yolu nasıl yapıldığına baksın. Avrasya Tüneli'nden, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden, Marmaray'dan geçsin. Dünyanın en büyük havalimanını görsün. Halkın gönlünde taht kurmuş olan Binali Yıldırım'ın Türkiye'ye büyük hizmetleri olmuştur. İnşallah seçimlerden galibiyetle çıkıp dünyanın kalbi İstanbulumuza daha çok hizmetler kazandıracaktır” dedi.

Büyük Bafra İftarı

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Dernekler Federasyonu'na (BADEF) bağlı İstanbul Bayrampaşa Bafralılar Derneği ve İstanbul Bayrampaşa Bafraspor Kulübü tarafından düzenlenen ‘Büyük Bafra İftarı'nda Bafralılar ile bir araya geldi.

Başkan Kılıç, Bayrampaşa Ertuğrul Gazi Parkı'nda gerçekleştirilen iftar yemeği öncesi hemşerilerini masalarında ziyaret ederek sohbet etti. Büyük katılım ile gerçekleşen iftar programında konuşan Belediye Başkanı Hamit Kılıç, büyükşehirlerin örgütlü ve göz ardı edilemeyecek kadar büyük parçası olan hemşeri derneklerinin önemine değinerek şunları söyledi:

“STK'lar içerisinde önemli bir konumu bulunan hemşeri derneklerimizin gerçekleştirdiği güzel bir iftar programında bir aradayız. Bize bu güzel günü yaşatan Rabbime şükürler olsun. Sadece İstanbul'da değil çeşitli illerimizden bu anlamlı buluşmaya katılan hemşerilerimizle kucaklaşma fırsatı oluşturan bu güzel gecenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkesi kutluyorum. Günler öncesinden başlayan bir hazırlık ve emek ürünü olan bu buluşma hemşerilerimiz için bir araya gelme, kaynaşma, sohbet etme, hasret giderme en önemlisi de bir elin parmaklarının yan yana gelerek yumruk gibi sımsıkı olmasına vesile olmaktadır. Biz birlikte güçlüyüz. Onun için her zaman bu birlikteliği en iyi şekilde devam ettirmek zorundayız. Bu toplumsal olguyu yani hemşeri dernekçiliğini en iyi şekilde kullanarak bağlarımızı güçlendirip çalışmalarımızı sürdürmeye devam etmeliyiz. İstanbul'da dernekler yoğun bir faaliyet gösteriyor, sosyokültürel hayatı olumlu yönde etkiliyor. Bizler de hayatın içinde daha aktif rol alan derneklerimizin her zaman yanındayız olmaya da devam edeceğiz. Bu akşam burada olmaktan çok büyük mutluluk duydum.”

Bafra Dernekler Federasyonu'na (BADEF) bağlı İstanbul Bayrampaşa Bafralılar Derneği ve İstanbul Bayrampaşa Bafraspor Kulübü yönetici, yönetim kurulu üyeleri ve üyelerine teşekkür eden Başkan Kılıç, “Allah (c.c.) birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin” diyerek sözlerini sonlandırdı.

İftar programına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Gençlik ve Spor Bakanın Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ve çok sayıda davetli katıldı.