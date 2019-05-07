Başkan Kılıç: "Çamlık Mesire Alanı daha kullanışlı hale gelecek"

Samsun Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Ali Kale Turistlik Tesisleri ve Çamlık Mesire Alanı'nda incelemelerde bulundu.

Çamlık Mesire Alanı'nda çalışmaların bir kısmının tamamlandığını belirten Başkan Kılıç, alanın daha nezih bir ortama kavuşturulması için belediye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Mesire alanında çocuklarla sohbet edip bisiklete binen Başkan Kılıç, "Çamlık Mesire Alanı'nda ekiplerimiz güzel bir çalışma yaptı ve bu çalışmalar halen sürüyor. Biz de yürütülen çalışmaları yerinde görmek hem de vatandaşlarımızla sohbet etmek için çamlık alanımızı ziyaret ederek incelemede bulunduk. Bu alan zaten yıllardır piknik yapmak için vatandaşlarımız tarafından kullanılıyor. Çamlığımızda gerçekleştirdiğimiz bakım, onarım ve yenileme faaliyetleri ile eskimiş, bakımı yapılması gereken birçok eşyayı değiştirdik veya yeniledik. Burada bulunan kamelyaların iç ve dış bakımları yapıldı, çatıları yenilendi, masa ve oturma alanlarının boyaları yapıldı. Bunun yanı sıra yeni banklar ve piknik masaları kondu. Çöp kutuları yenilendi. Mesire alanımızın yürüyüş yolları ile birlikte genel temizliği yapıldı. Çimleri biçildi, oyun grubunun tadilatı yapıldı. Aydınlatmalar güçlendirildi. Aileler için 15 adet özel şömine yapıldı. Alanda bulunan eski tuvaletleri kaldırıp yenisini yapacağız. Bunun yanında vatandaşlarımızın ibadetlerini yapabilmeleri için bir de mescit yapacağız. İnşallah bu çalışmaları kısa sürede bitireceğiz. Tabii bu alanda yaptığımız çalışmalar ile birlikte bir yandan Ali Kale Turistik Tesislerimizde de yenileme ve bakım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tesislerimizde gerçekleştireceğimiz peyzaj düzenlemesinin yanında, çay bahçemizi büyüteceğiz. Havuz içerisinde ve etrafında süren tadilatın yanı sıra bu alanda bulunan mescidi de biraz daha genişleteceğiz. Tüm bu çalışmalar bittiğinde Ali Kale Turistik Tesisleri ve Çamlık Mesire Alanı daha kullanışlı hale gelecek. Geçen yıl da bu alana gelerek incelemelerde bulunmuştum. Hem o zaman hem de şimdi burada bulunan vatandaşlarımızın fikirlerini aldık. Burada çalışmalar henüz bitmeden vatandaşlarımızın memnuniyetini görüyor ve bundan bizler de mutlu oluyoruz" dedi.