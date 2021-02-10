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Başkan Kılıç: “Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz”

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Vatandaşlarımızın bizlere duyduğu güven ve sevginin karşılığı olarak, derin bir vefa ile daha çok çalışmaya devam edeceğiz, daha çok üreteceğiz” dedi.


Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Hacınabi Mahallesi Hacı Ahmet Sokak'ta yapımına başlanan kaldırım çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Hamit Kılıç, vatandaşlar ve esnaflarla fikir alış verişinde bulundu. Gerçekleştirdiği ziyaretlerle vatandaşları çalışmalar hakkında bilgilendiren, görüş ve önerilerini alan Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Vatandaşlarımızın bizlere duyduğu güven ve sevginin karşılığı olarak, derin bir vefa ile daha çok çalışmaya devam edeceğiz, daha çok üreteceğiz. Bizlere güvenen, bizleri her daim bağrına basan, sevgi ve destekleri ile aşkla bu şehre hizmet etmemize vesile olan değerli Bafra halkımıza bir kez daha sonsuz şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

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