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Başkan Kılıç esnafı gezdi

Cumhur İttifakı AK Parti Bafra Belediye Başkan Adayı Hamit Kılıç, ilçedeki esnaf ve vatandaş buluşmalarına devam ediyor.


Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Kuyumcular Arastası ve civarında esnaflar ve vatandaşları ziyaret ederek, 31 Mart seçimleri için desteklerini istedi. Esnafların göstermiş olduğu ilgiden memnun olan Başkan Kılıç," Bizleri bağırlarına basan vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” dedi.


Başkan Kılıç'a, MHP İlçe Başkanı Barbaros Turna, AK Parti İlçe başkan yardımcıları, kadın-gençlik kolları başkanları, yönetimleri, meclis üyeleri, Cumhur İttifakı meclis üyesi adayları ve teşkilat mensupları eşlik etti.

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